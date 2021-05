Μεσανατολικό: Η Γαλλία κατέθεσε σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - «Όχι» από τις ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Οι Παλαιστίνιοι οραματίζονται την απόκτηση ανεξάρτητου κράτους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι ελπίζει το 15μελές ΣΑ να διεξαγάγει ψηφοφορία το συντομότερο δυνατόν. Για να εγκριθεί οποιαδήποτε απόφαση, απαιτείται να εξασφαλίσει εννέα ψήφους και να μην ασκηθεί βέτο από κάποιο από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Βρετανία).

The conflict in the Middle East has stirred up a diplomatic stand-off at the United Nations between France and the United States, the first open tension between the two allies since Joe Biden took power https://t.co/WAi3nU0nXG