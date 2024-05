Γάζα: Η Χαμάς αποδέχτηκε την πρόταση Αιγύπτου και Κατάρ για εκεχειρία - Αρνητικά απαντά το Ισραήλ

BREAKING: Hamas said in a statement that it had accepted a Gaza ceasefire proposal from Egypt and Qatar https://t.co/EdnKyv4pqk pic.twitter.com/RfuXZm78tu

Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι η αποδοχή του σχεδίου εκεχειρίας από τη Χαμάς απορρίπτεται από την πλευρά του Ισραήλ. «Η ανακοίνωση της Χαμάς φαίνεται να είναι τέχνασμα για να παρουσιάσει το Ισραήλ ως την πλευρά που αρνείται τη συμφωνία», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Επικοινωνία Μπάιντεν-Νετανιάχου

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική συνομιλία του Τζο Μπάιντεν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου η οποία είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «Ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σχετικά με τις προσπάθειες για την εξασφάλιση συμφωνίας για τους ομήρους, μεταξύ άλλων μέσω των συνομιλιών που διεξάγονται σήμερα στη Ντόχα του Κατάρ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε να διασφαλίσει ότι το πέρασμα Kερέμ Σαλόμ θα είναι ανοικτό για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση του για τη Ράφα».

Το Ισραήλ βομβάρδισε συνοικίες στη Ράφα

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, από αέρος και από το πυροβολικό, «συνεχίζονται από την περασμένη νύχτα και έχουν ενταθεί από σήμερα το πρωί», εξήγησε ο Άχμεντ Ρεντουάν, ένας εκπρόσωπος τύπου της παλαιστινιακής πολιτικής άμυνας, διευκρινίζοντας πως δύο από τις συνοικίες που στοχοθετούνται, η Αλ Σούκα και η Αλ Σαλάμ, βρίσκονται μεταξύ εκείνων στους κατοίκους των οποίων ο ισραηλινός στρατός ζήτησε να απομακρυνθούν.

Λίγο νωρίτερα, κάτοικοι ανέφεραν πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα σήμερα, ώρες αφότου το Ισραήλ είπε σε Παλαιστινίους να εκκενώσουν τμήματα της πόλης της νότιας Γάζας, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο έχουν βρει καταφύγιο.

??RAFAH NOW . . .

Who is bombard human beings, children, women, elders and young people with dreams, ambition and they have a right to live freely in their country.

People, Tell America that Israel's occupation will not last in Palestine no matter what crimes they do.… pic.twitter.com/dZdTh8P3c9