Μεσανατολικό: Η Χαμάς πρόθυμη να απελευθερώσει ομήρους με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός - «Οι περισσότεροι είναι ζωντανοί» εκτιμά ο στρατός του Ισραήλ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πτώματα μεταφέρθηκαν επίσης στη Λωρίδα της Γάζας από τους ισλαμιστές Παλαιστίνιους κατά την πολυαίμακτη επίθεση που εξαπέλυσαν την αυγή της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Εξάλλου, 100 έως 200 Ισραηλινοί θεωρούνται πλέον «αγνοούμενοι» από την επίθεση, σε σύγκριση με 3.000 που είχαν καταμετρηθεί την πρώτη ημέρα του πολέμου. «Ο αριθμός αυτός μειώθηκε σημαντικά» στον βαθμό που ο στρατός μπόρεσε να επιβεβαιώσει το πού βρίσκονταν.

«Αυτή τη στιγμή, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να διεξάγει επιχειρήσεις προκειμένου να βρει και να εντοπίσει τα πτώματα κοντά στη λωρίδα της Γάζας», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

IDF Logistics Commander Maj.-Gen. Mishel Yanko said on Friday that the IDF's forces are "readier than ever" for the impending ground invasion of Gaza.#Israelunderattack#Gaza#IDFhttps://t.co/r4JZIvbrji