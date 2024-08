Μεσανατολικό-Λίβανος: Ουρές στο αεροδρόμιο της Βηρυτού

«Δεν σκόπευα να φύγω. Ήθελα να περάσω όλο το καλοκαίρι στον Λίβανο και μετά να επιστρέψω στη Γαλλία για δουλειά», είπε η Ζοέλ Σφέιρ, που περιμένει στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα αναχωρήσεων. Αλλά «η πτήση μου ματαιώθηκε και αναγκάστηκα να κλείσω άλλο εισιτήριο για σήμερα», είπε η νεαρή Λιβανέζα. Όπως και πολλοί συμπατριώτες της που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, η Σφέιρ επωφελήθηκε από τις καλοκαιρινές διακοπές για να επισκεφθεί τους συγγενείς και τους φίλους της που παραμένουν στη χώρα. Όμως μετά τη δολοφονία, την περασμένη Τετάρτη, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, μία ημέρα νωρίτερα, από το οποίο σκοτώθηκε ο στρατιωτικός ηγέτης της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ, πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa και η Air France ανέστειλαν τα δρομολόγιά τους από και προς τη Βηρυτό.

Following all the world-wide calls for civilians to leave #Lebanon immediately, also the Lebanese civilians are not taking any risks and trying to flee Lebanon before escalation.

The airport in #Beirut is extra overcrowded today with departures attempts #israel#iran#ww3pic.twitter.com/IXx8KdIIaJ