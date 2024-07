Μεσανατολικό: Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επιδρομή κατά των Χούθι στην Υεμένη

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης, σε αντίποινα σε εκατοντάδες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά του κράτους του Ισραήλ» από τους αντάρτες τους τελευταίους μήνες, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Πρόκειται για τα πρώτα πλήγματα στην Υεμένη για τα οποία το Ισραήλ αναλαμβάνει την ευθύνη.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος τόνισε ότι η επιχείρηση έπληξε στόχους διπλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών υποδομών. Συμπλήρωσε πως το Ισραήλ είχε ενημερώσει τους συμμάχους πριν από τις επιδρομές, οι οποίες ο στρατός τόνισε ότι διεξήχθησαν από ισραηλινά μαχητικά F-15, τα οποία όλα επέστρεψαν με ασφάλεια στη βάση τους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τηλεοπτικό του μήνυμα δήλωσε ότι το λιμάνι που βομβαρδίστηκε σήμερα από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη στην Υεμένη χρησιμοποιείτο ως σημείο εισόδου για τους Χούθι για να παραλαμβάνουν ιρανικά όπλα. Ο Νετανιάχου είπε ότι το πλήγμα, που έγινε σε απόσταση περίπου 1.800 χλμ από τα σύνορα του Ισραήλ, αποτελεί μια υπενθύμιση στους εχθρούς ότι δεν υπήρχε μέρος που να μην μπορούσε να φτάσει το Ισραήλ.

Israeli Air Raids Target Yemen’s Hodeidah Port with F-35 War Jets (Videos)https://t.co/Gh3AvwOIju

Some images and video capturing the immense fire erupting pray for #Yemenpic.twitter.com/9RnBbxyTdg