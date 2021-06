Μεσανατολικό: Νέα πλήγματα της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας - BINTEO

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/φωτο twitter

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στον παλαιστινιακό θύλακα μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις μέσα στη νύχτα.

Πρόκειται για τη δεύτερη σειρά ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή της εβδομάδας και μετά το τέλος του πολέμου των ένδεκα ημερών (10η-21η Μαΐου) ανάμεσα στο Ισραήλ και τον ένοπλο βραχίονα της Χαμάς, της ισλαμιστικής παράταξης στην εξουσία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα δύο εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιωτική θέση της Χαμάς και εγκατάσταση για την εκτόξευση ρουκετών, αντίστοιχα στην πόλη της Γάζας και στη Χαν Γιούνις, πόλη στο νότιο τμήμα του θύλακα ο οποίος τελεί υπό ασφυκτικό ισραηλινό αποκλεισμό επί σχεδόν δεκαπέντε χρόνια.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Αβίβ Κοχαβί, απαίτησε από τους υφισταμένους του να «εντείνουν την προετοιμασία» για «σειρά σεναρίων», συμπεριλαμβανομένης της «επανέναρξης των εχθροπραξιών», μετά τη νέα σύρραξη στην οποία καταμετρήθηκαν 260 νεκροί στην παλαιστινιακή πλευρά, ανάμεσά τους παιδιά, έφηβοι και μαχητές, και 13 νεκροί στο Ισραήλ, ανάμεσά τους ένα παιδί, μια έφηβη κι ένας στρατιώτης.

Οι νέες επιδρομές καταγράφονται την ώρα που η Αίγυπτος συνεχίζει τις προσπάθειες για να εδραιωθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επέτρεψε να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος-αστραπή.

#BREAKING| Israeli warplanes strike locations in Khan Yunis, Gaza, violating the ceasefire with the resistance. #Palestinepic.twitter.com/olqsdjlpqR