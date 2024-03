Μεσανατολικό: Νέες αεροπορικές ρίψεις βοήθειας στη Γάζα

Στρατιωτικά αεροσκάφη της Ιορδανίας, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Αιγύπτου συμμετείχαν στην επιχείρηση, ανέφερε ο στρατός της Ιορδανίας σε ένα δελτίο τύπου.

Αεροσκάφη «C-130 των ΗΠΑ έριξαν περισσότερα από 3.800 γεύματα» στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ανέφερε στο Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή Centcom, τη στιγμή που ο παλαιστινιακός θύλακας, τον οποίο πολιορκεί το Ισραήλ, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ανθρωπιστική καταστροφή.

More shows of airdropping food in #Gaza to coverup arms shipments to the #Israeli_occupation!#StopGazaGenocidepic.twitter.com/V8Do2oZTT1