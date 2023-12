Μεσανατολικό: Ο ισραηλινός στρατός περικύκλωσε την πόλη Χαν Γιούνις, σφοδρές μάχες στο έδαφός της

"Εξήντα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, οι δυνάμεις μας περικυκλώνουν τώρα την περιοχή της Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας", δήλωσε ο αντιστράτηγος Χέρτζι Χαλεβί, αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

"Έχουμε εξασφαλίσει πολλά προπύργια της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και τώρα επιχειρούμε κατά των προπυργίων της στον νότο", δήλωσε.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το πεζικό μπήκε στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου διεξάγει σφοδρές μάχες στο έδαφος.

???? MASSIVE ISRAELI AIRSTRIKES IN THE SOUTH OF THE GAZA STRIP NOW

They are now targeting & bombing on the vicinity of Nasser Medical Complex in #KhanYunis.

The number of Palestinians killed in the Gaza Strip has risen to 15,523, with 41,316 injuries since Oct 7th.