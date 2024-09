Μεσανατολικό: Ο πόλεμος στη Γάζα «μπήκε» στον 12ο μήνα

Η ένοπλη σύρραξη, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο, όπου ζουν υπό πολιορκία 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι, κι έχει προκαλέσει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή.

«Ένδεκα μήνες... Αρκετά. Κανένας δεν μπορεί να το αντέξει κι άλλο αυτό. Η ανθρωπιά πρέπει να νικήσει. Κατάπαυση του πυρός τώρα», τόνισε μέσω X ο γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

Eleven months…..

Enough!

No one can take this any longer

Humanity must prevail#CeasefireNOW#Gaza