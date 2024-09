Μεσανατολικό: Οι νεκροί όμηροι, η οργή Νετανιάχου και η απάντηση της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε σήμερα να «ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς» με τη Χαμάς, μετά τον θάνατο έξι ομήρων των οποίων τα πτώματα εντοπίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, είπε ο Νετανιάχου, απειλώντας την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση: «Θα σας καταδιώξουμε, θα σας πιάσουμε και θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς σας».

«Θα αγωνιστούμε σε όλα τα μέτωπα εναντίον ενός βάναυσου εχθρού που θέλει να μας δολοφονήσει όλους», είπε ο Νετανιάχου. «Το γεγονός πως η Χαμάς συνεχίζει να διαπράττει θηριωδίες όπως αυτές που διέπραξε στις 7 Οκτωβρίου μας αναγκάζει να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην μπορεί πλέον να τις διαπράττει», είπε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της Χαμάς, ο Ιτσάτ ελ Ρέσικ, είχε πει πως το Ισραήλ είναι «υπεύθυνο για τον θάνατο» των ομήρων «επειδή συνεχίζει τον γενοκτονικό πόλεμό του (...) και να αποφεύγει κάθε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο τριών Ισραηλινών αστυνομικών σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Για την επίθεση αυτή δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, όμως η Χαμάς είδε σε αυτήν «μια ηρωική επιχείρηση της αντίστασης» και «μια φυσική απάντηση στη σφαγή του λαού» της Παλαιστίνης, σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

ΥΠΑΜ Ισραήλ: «Είναι πολύ αργά για τους ομήρους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ κάλεσε σήμερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ολοκληρώσει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με την Χαμάς ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι από τη Γάζα καθώς τα πτώματα έξι ομήρων που είχαν συλληφθεί στις 7 Οκτωβρίου επέστρεφαν στους οικείους τους.

«Είναι πολύ αργά για τους ομήρους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ. Οι όμηροι που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους», έγραψε ο Γκάλαντ στο Χ.

«Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας θα πρέπει να συγκληθεί άμεσα και να ανακαλέσει την απόφαση που ελήφθη την Πέμπτη», είπε ο Γκάλαντ αναφερόμενος σε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να διατηρηθεί η μόνιμη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στον αποκαλούμενο διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μία μικρή λωρίδα γης στα σύνορα Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας.

Η επιμονή του Νετανιάχου να διατηρήσει στρατεύματα στον διάδρομο αυτόν για να αποφευχθεί η μεταφορά από την Χαμάς όπλων από την Αίγυπτο θεωρείται ευρέως ως ένα από τα βασικά εμπόδια σε μια συμφωνία με την Χαμάς στις συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Ο Γκάλαντ έχει επανειλημμένως συγκρουστεί με τον Νετανιάχου και με σκληροπυρηνικούς θρησκευτικούς εθνικιστές υπουργούς για την αναγκαιότητα επίτευξης συμφωνίας ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι υπόλοιποι όμηροι σε αντάλλαγμα με Παλαιστίνιους κρατούμενους από το Ισραήλ.

During this painful and difficult time, my thoughts and my heart are with the families of the hostages who were killed: Ori Danino Alexander Lobanov Almog Sarusi Hersh Goldberg-Polin Carmel Gat Eden Yerushalmi They were held hostage by Hamas and murdered in cold blood.… pic.twitter.com/L0JksslrOI — ???? ???? - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 1, 2024

Γάζα: Αυτοί είναι οι 6 όμηροι που εντοπίστηκαν νεκροί σε τούνελ

Το Ισραήλ ανέκτησε τα πτώματα έξι ομήρων στη Γάζα περιλαμβανομένου εκείνου του Ισραηλινοαμερικανού Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου (πρωί Κυριακής ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Νωρίτερα σήμερα [σ.σ. Σάββατο], σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα, οι ισραηλινές δυνάμεις ανέκτησαν τα πτώματα έξι ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. «Είμαι συντετριμμένος και εξοργισμένος».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί πως τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσάλμι, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

«Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday. They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks — Israel Defense Forces (@IDF) September 1, 2024

Οι πέντε από τους έξι ομήρους --ηλικίας 23 έως 32 ετών-- συνελήφθησαν στο φεστιβάλ της μουσικής τέκνο Nova από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ κατά την οποία 1.205 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, 97 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, 33 από τους οποίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ υποστηρίζει πως οι έξι όμηροι ήταν ζωντανοί όταν απήχθησαν από τη Χαμάς και στη συνέχεια «δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τη Χαμάς».

Ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, είχε εμφανιστεί σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς στα τέλη Απριλίου. «Είχε μόλις κλείσει τα 23. Σχεδίαζε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο», είπε ο Μπάιντεν. Οι γονείς του, η Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ και ο Τζον Πόλιν «ήταν θαρραλέοι, συνετοί και ακλόνητοι ακόμη και ενόσω υπέμεναν αυτό που δεν θα μπορούσαν να έχουν φανταστεί», είπε ο Μπάιντεν.

«Αγωνίστηκαν αδιάκοπα για τον γιο τους και όλους τους ομήρους που κρατούνταν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Τους θαυμάζω και πενθώ μαζί τους πιο βαθιά απ' ό,τι οι λέξεις μπορούν να εκφράσουν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν δεσμεύθηκε πως «οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για τα εγκλήματά τους. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο για μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων».

I've worked tirelessly to bring Hersh home, and Jill and I could not be more heartbroken by the news of his death. It is tragic and reprehensible. Hamas leaders will pay for these crimes. And we'll continue working towards a deal to secure the release of the remaining hostages. pic.twitter.com/SKL99gGjOP — President Biden (@POTUS) September 1, 2024

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ανέφερε σε μια δήλωση ότι καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη βαναυσότητα της Χαμάς, και αυτό πρέπει να κάνει και όλος ο κόσμος. Η Χάρις, η υποψήφια των Δημοκρατικών για να διαδεχθεί τον Μπάιντεν, είπε πως η ίδια και ο πρόεδρος θα παραμείνουν αταλάντευτοι στη δέσμευσή τους να απελευθερώσουν τους Αμερικανούς και όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Μιλώντας νωρίτερα στους δημοσιογράφους στο Ρεχόμποθ Μπιτς, στο Ντέλαγουερ, ο Μπάιντεν είπε πως εξακολουθεί να είναι «αισιόδοξος» ότι θα επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ώστε να σταματήσει ο πόλεμος.

«Νομίζω πως είμαστε κοντά στο να έχουμε μια συμφωνία», είπε. «Είναι καιρός αυτός ο πόλεμος να τελειώσει». Ο Μπάιντεν πρόσθεσε πως «εξακολουθούν να γίνονται συναντήσεις». «Νομίζω πως μπορούμε να κλείσουμε τη συμφωνία, όλοι έχουν πει ότι συμφωνούν στις αρχές» που θα τη διέπουν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων ήταν στο τραπέζι εδώ και δύο μήνες. Χωρίς τις καθυστερήσεις, τα σαμποτάζ και τα προσχήματα, εκείνοι τον θάνατο των οποίων μάθαμε στο πρωί θα ήταν σίγουρα ακόμα στη ζωή», δήλωσε σήμερα το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Είναι καιρός να ξαναφέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι, ώστε να βοηθήσουμε τους ζωντανούς να ανακάμψουν και να θάψουμε τους νεκρούς όπως τους αξίζει», συνεχίζει στην ανακοίνωσή του το Φόρουμ.

Το Φόρουμ διευκρινίζει πως ο Αλεξάντερ Λομάνοφ είχε γίνει πατέρας στη διάρκεια της αιχμαλωσίας του ενός παιδιού που είναι σήμερα πέντε μηνών. «Η καρδιά όλου του έθνους ραγίζει σε χίλια κομμάτια», δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδροςΙσαάκ Χέρτσογκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. «Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε αδιάκοπα κατά της εγκληματικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», πρόσθεσε ο Χέρτσογκ.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Λαπίντ καλεί σε απεργία

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, ο Γιαΐρ Λαπίντ, ζήτησε σήμερα την πραγματοποίηση απεργίας για να πληγεί η οικονομία της χώρας ώστε να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Λαπίντ, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, κάλεσε κάθε Ισραηλινό «η καρδιά του οποίου ράγισε σήμερα το πρωί» να συμμετάσχει σε μια μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Τελ Αβίβ αργότερα μέσα στην ημέρα.

Κάλεσε επίσης το βασικό συνδικάτο της χώρας, επιχειρήσεις και τους δήμους να απεργήσουν. Ο Λαπίντ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων έξι ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

??Opposition Leader Yair Lapid: "They were just alive! Netanyahu and his cabinet of death chose not to rescue the hostages. I call on the Histadrut Labor union, large businesses and local authorities to shut down the economy." pic.twitter.com/xpb3SrIJCr — Noga Tarnopolsky ??? ?????????? ???? ?????????? (@NTarnopolsky) September 1, 2024

Τι λέει στέλεχος της Χαμάς

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος της Χαμάς είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «κάποιοι» από τους έξι ομήρους των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν το Σάββατο από τον ισραηλινό στρατό «ήταν μέρος της λίστας των προς απελευθέρωση ομήρων που είχε εγκρίνει η Χαμάς».

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης διαβεβαιώνουν ότι ο Ισραηλινοαμερικανός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν και οι δύο Ισραηλινές Καρμέλ Γκατ και Έντεν Γερουσάλμι, περιλαμβάνονταν στη λίστα των ομήρων που θα απελευθερώνονταν κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Το στέλεχος της Χαμάς, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, διαβεβαίωσε ότι «αρκετοί» από τους ομήρους «ήταν ζωντανοί και σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς και βομβαρδισμούς των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής».

Hamas official Izzat al-Rishq blamed Netanyahu and Biden for the deaths of six Gaza hostages, claiming they were killed in an Israeli airstrike using American weapons. https://t.co/xlaQ6PkDLQ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 1, 2024

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι οι όμηροι «σκοτώθηκαν εν ψυχρώ από τη Χαμάς λίγο πριν φτάσουμε σε αυτούς» σε μια σήραγγα στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε σήμερα το πρωί ότι γνωρίζει «πως σκοτώθηκαν από τρομοκράτες της Χαμάς».

«Το γνωρίζουμε, μπορώ να σας πω, δεν υπήρχαν οδηγίες για πυροβολισμούς σε πραγματικό χρόνο μέσα στη σήραγγα», τόνισε επιβεβαιώνοντας ότι οι δηλώσεις της Χαμάς σύμφωνα με τις οποίες οι όμηροι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ισοδυναμούν με «ψυχολογικό πόλεμο».

Μπορέλ - Στάρμερ: Σοκαρισμένοι από τη «δολοφονία» των έξι Ισραηλινών ομήρων

«Αυτοί οι αθώοι νέοι άνδρες και γυναίκες θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί κάπου με ασφάλεια και να είχαν επανενωθεί με τους οικείους τους εδώ και πολύ καιρό. Βρισκόμαστε στο πλευρό όλων των ομήρων», έγραψε οΎπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ στο X.

«Χρειαζόμαστε μια κατάπαυση του πυρός για να λήξει αυτή η τραγωδία και να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

I am horrified at the murder of 6 Israeli hostages of Hamas whose bodies were found in Gaza These young innocent men women should have long been brought to safety & to their loved ones We stand with all hostages We need a ceasefire to end this tragedy & bring all hostages home — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 1, 2024

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε και εκείνος τον αποτροπιασμό του για την «φρικτή και ανούσια» δολοφονία των έξι ομήρων.

«Είμαι απολύτως σοκαρισμένος από την φρικτή και ανούσια δολοφονία έξι ομήρων στη Γάζα από την Χαμάς. Η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει τώρα όλους τους ομήρους και θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για άμεση κατάπαυση του πυρός από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για να δοθεί τέλος σε αυτό τον πόνο», έγραψε στο Χ.

I am completely shocked at the horrific and senseless killing of six hostages in Gaza by Hamas. My thoughts are with their loved ones at this awful time. Hamas must release all the hostages now, and a ceasefire deal must be agreed by all sides immediately to end the suffering. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 1, 2024

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα πυροδοτήθηκε από τη φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.205 ανθρώπων από την ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Τα ισραηλινά αντίποινα έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 40.691 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η πλειονότητα των θανάτων είναι γυναίκες και ανήλικοι.