Μεσανατολικό: Παιδιά και μωρά σε κλουβιά από μαχητές της Χαμάς-«Ακόμα και ο πόλεμος έχει κανόνες» φωνάζει σπαρακτικά μητέρα που ψάχνει τα 3 παιδιά της-ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

«Ήταν φοβισμένα μέχρι θανάτου» λέει ξεσπώντας σε δάκρυα.

«Τους έλεγα να μείνουν ήσυχα και να κλειδώσουν την πόρτα στο δωμάτιο ασφαλείας αλλά δεν κλείδωνε» περιγράφει. «Άκουσα το μικρό μου να λέει «είμαι πολύ μικρός για να πάω εκεί»» λέει προκαλώντας ανατριχίλα.

Έκτοτε δεν ξέρει πού βρίσκονται τα παιδιά της. «Δεν ξέρω πού βρίσκονται, δεν ξέρω αν τα βασανίζουν, δεν ξέρω τίποτα» ξεσπά.

«Πήραν μωρά, μικρά παιδιά, ανθρώπους που δεν έκαναν τίποτα κακό. Ακόμα και ο πόλεμος έχει κανόνες» συγκλονίζει η Ισραηλινή μητέρα, περιγράφοντας σε λίγες λέξεις το τίμημα που πληρώνουν χιλιάδες άνθρωποι.

?? Heart-wrenching: An #Israeli mother’s voice breaks as she tells @CNN about her children being kidnapped by #Hamas terrorists. “I heard my youngest tell the terrorists: ‘I’m too young to go there.’”

