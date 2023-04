Μεσανατολικό: Πλήγματα του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα

Ο στρατός του Ισραήλ προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή σε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ μετά την επίθεση με τριάντα και πλέον ρουκέτες από το έδαφος του Λιβάνου που αποδόθηκε σε μέλη παλαιστινιακών παρατάξεων που έχουν προσφύγει στη χώρα αυτή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως θα υπάρξει σθεναρή ανταπόδοση, ότι «οι εχθροί» θα «πληρώνουν το τίμημα» για «κάθε» επίθεση.

Η δύναμη των κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Λίβανο, προειδοποιώντας πως η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή», κάλεσε να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη, να «αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση».

Σειρήνες της αεράμυνας ηχούν σε ισραηλινές πόλεις γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας μέσα στη νύχτα.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις, περί τις 23:15. Κατά πηγή προσκείμενη στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας, στο στόχαστρο μπήκαν τρία στρατόπεδα εκπαίδευσης της Χαμάς κοντά στην πόλη της Γάζας κι άλλο ένα στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα υπό τον έλεγχο της ισλαμιστικής παράταξης.

Τα πλήγματα συνεχίζονταν κάπου μισή ώρα αργότερα, ακούγονταν καθαρά μηχανές ισραηλινών αεριωθούμενων.

Israel launched air strikes on the Palestinian enclave of the Gaza Strip, after vowing retaliation in response to earlier rocket attacks from Lebanon. Israeli PM Netanyahu vowed that the country's enemies would "pay the price for any act of aggression". #GazaStrip#Israelpic.twitter.com/HRbUgs60YH