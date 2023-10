Μεσανατολικό: Προειδοποίηση της Χαμάς και Ισλαμικού Τζιχάντ για επιθέσεις με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ σε πόλεις και χωριά στα σύνορα με τη Γάζα

Την ίδια ώρα το Ισραήλ προχωρά άμεσα στη σύσταση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης , ενώ συνεχίζονται οι ανηλεής βομβαρδισμοί και η εκτόξευση ρουκετών από το Ισραήλ στη Γάζα και από τη Χαμάς στην Ασκελόν.

Ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακτούν τον έλεγχο των περιοχών που χτυπήθηκαν από τη Χαμάς, αποκαλύπτεται το μέγεθος της θηριωδίας του πολέμου με σορούς ανθρώπων να βρίσκονται καμένοι και αποκεφαλισμένοι στο κιμπούτς του Κφάρ Αζά.

This is further proof that Hamas is committing war crimes. #HamasWarCrimes #HamasMassacre 3/3 pic.twitter.com/by7K2K2w13

Hamas’ terrorism shows no mercy, even for the innocents they have slaughtered. 2/3 pic.twitter.com/19zc8iqLnr