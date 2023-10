Μεσανατολικό: Πυρ ομαδόν από Χαμάς και Χεζμπολάχ σε πόλεις του Ισραήλ- Ισοπεδώνει τη Γάζα το Τελ Αβίβ

Εκτός κάθε ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να δέχεται μπαράζ βομβαρδισμών από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ.

Η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς η Χαμάς εξαπέλυσε πυραλικές επιθέσεις κατά της πόλης Ασκελόν, καθώς έληξε στις 5 το απόγευμα το τελεσίγραφο που είχε δώσει στους κατοίκους της Ασκελόν να εγκαταλείψουν την πόλη. Ταυτόχρονα ενεπλάκη και η Χεζμπολάχ στην πολεμική σύρραξη, με την σιιτική ένοπλη οργάνωση να εκτοξεύει έναν κατευθυνόμενο πύραυλο με στόχο ένα ισραηλινό άρμα μάχης, όπως τόνισαν δύο πηγές ασφαλείας στο Λίβανο.

Hezbollah joins Hamas in launching simultaneous rocket attacks against Israel. War and violence needs to end. pic.twitter.com/2RbUf7kYCB — Ashok Swain (@ashoswai) October 10, 2023

Η τραγωδία για όσους μένουν πίσω ...

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένα ελικόπτερο βομβάρδισε ένα φυλάκιο της Χεζμπολάχ σε απάντηση στον αντιαρματικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από λιβανικό έδαφος με στόχο ένα στρατιωτικό όχημα στην περιοχή Αβιβίμ, ενώ παράλληλα απάντησε και με πυρά πυροβολικού, βομβαρδίζοντας θέσεις στα νότια του Λιβάνου.

«Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», τόνισε ο ισραηλινός στρατός.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις στη Γάζα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έκαναν ανάρτηση, λέγοντας ότι συνεχίζουν να επιτίθενται σε στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το μήνυμα αναρτήθηκε ένα λεπτό μετά την παρέλευση της προθεσμίας της Χαμάς για την εκκένωση της Ασκελόν από τους κατοίκους της.

Ο στρατός ανήρτησε επίσης στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ηχούν σειρήνες στην Ασκελόν.

Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Οι αραβικές χώρες ανησυχούν για τον πόλεμο Ισραήλ-Παλαιστίνης

Η κλιμάκωση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και έχει συνέπειες που θα επηρεάσουν την ασφάλειας και την σταθερότητας της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Η Αίγυπτος ελπίζει σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων για το παλαιστινιακό ζήτημα, ενώ παράλληλα η Σαουδική Αραβία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον παλαιστινιακό λαό.

Το Κατάρ τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ανταλλαγή αιχμαλώτων, μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ επισήμανε ότι θα επικεντρωθεί στο να περιορίσει την ένταση στην περιοχή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τόνισαν ότι δεν ανακατεύουν το εμπόριο με την πολιτική, καθώς ήταν η πρώτη χώρα του κόσμου που εξομάλυνε τις σχέσεις της με το Ισραήλ, το 2020. Παράλληλα τα ΗΑΕ χαρακτήρισαν τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ μια «σοβαρή κλιμάκωση» για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Λευκός Οίκος: Λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απειλές της Χαμάς για εκτελέσεις ομήρων

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος, ο οποίος δεν είναι ακόμη βέβαιος για την παρουσία Αμερικανών μεταξύ των ομήρων της Χαμάς, θεωρεί πως «πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη» η απειλή των εκτελέσεων από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι.

«Πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη λόγω της βαρβαρότητας την οποία ήδη έδειξε η Χαμάς ότι είναι ικανή» να κάνει, δήλωσε ο Κίρμπι μιλώντας στο δίκτυο CNN.