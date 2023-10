Μεσανατολικό: Στις 20.00 λήγει το τελεσίγραφο των Ισραηλινών για την εκκένωση της Γάζας

Ο αρμόδιος για την αραβική γλώσσα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Avichay Adraee, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 8 μ.μ. να κινηθούν νότια του Ουάντι Γάζα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο στρατός προετοιμάζεται για μια μαζική επιχείρηση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

Κάτοικοι της Γάζας,

Σήμερα το πρωί σας κάναμε έκκληση να εκκενώσετε προς τη νότια κοιλάδα της Γάζας, για την ασφάλειά σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις δεν θα χτυπήσουν τη διαδρομή που σημειώνεται στο χάρτη μέχρι τις 20:00. Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε τον υπολειπόμενο χρόνο για να κινηθείτε νότια από το Beit Hanoun προς το Khan Yunis. Θα δημοσιεύσουμε αργότερα πρόσθετες ασφαλείς διόδους. Εάν ανησυχείτε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, θα πρέπει να κατευθυνθείτε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε σίγουροι ότι οι ηγέτες της Χαμάς νοιάζονται μόνο για την προστασία τους.

Από την πλευρά τους οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η «Χαμάς κρύβεται πίσω από τους ανθρώπους στη Γάζα» και για αυτό το λόγο διατάχθηκε εκκένωση της πόλης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Οι IDF (ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις) θα προστατεύσουν το λαό του Ισραήλ. Η Χαμάς έσφαξε αδιακρίτως αθώους Ισραηλινούς πολίτες. Τώρα η Χαμάς κρύβεται πίσω από τους ανθρώπους στη Γάζα. Γι' αυτό τους ζητάμε να μετακινηθούν. Επειδή οι IDF θα προστατεύσουν το λαό του Ισραήλ.

The IDF will protect the people of Israel.

Hamas indiscriminately slaughtered innocent Israeli civilians.

Now Hamas is hiding behind the people in Gaza.

That's why we're asking them to move.

Because the IDF will protect the people of Israel.