Μεσανατολικό: Τα drone – «καμικάζι» που στέλνει η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ - ΒΙΝΤΕΟ

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε στην ιστοσελίδα Al-Monitor ότι με την πάροδο των ετών, οι μηχανικοί της κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα πλήρες σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σημειώνοντας ότι όλα έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας και αναπτύχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν εναντίον του ισραηλινού στρατού.

??Hamas publishes scenes of the "Al-Zawari" suicide drone that entered service and participated in the crossing of the troops into occupied territories pic.twitter.com/LQNlunhhUh