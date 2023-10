Μεσανατολικό: Τα νοσοκομεία της Γάζας κατακλύζονται από τραυματίες και αδυνατούν να τους περιθάλψουν - Βίντεο

«Εργαζόμαστε σε έκτακτες συνθήκες (…) και πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνεχή τροφοδοσία (του νοσοκομείου) με ηλεκτρικό ρεύμα και να διαθέτουμε το αναγκαίο υλικό προτού να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση», λέει ο γιατρός που δήλωσε ότι ονομάζεται Αμπντάλα.

Από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 770 άνθρωποι και άλλοι 4.000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Al-Shifa hospital in Gaza, Arabs in Gaza are encouraged to flee through the Rafah crossing to Egypt, as Hamas is jeopardizing the safety of all inhabitants. There is a looming ground invasion from the @IDF as reservists are called for duty. pic.twitter.com/oDgfbvjtrq