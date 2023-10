Μεσανατολικό: Το Ισραήλ αρνείται το χτύπημα στο Νοσοκομείο- Αποδίδει το χτύπημα σε «Αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων της Χαμάς»

Σε αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου από τη Χαμάς αποδίδει το Ισραήλ το χτύπημα στο Νοσοκομείο της Γάζας που στοίχησε τη ζωή σε πάνω από 500 ανθρώπους, κυρίως σε γυναίκες και παιδιά.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ανέφερε πως διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα. «Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

#BREAKING: Reports suggest that the mass casualty event at the Baptist Hospital in Gaza City was the result of a misfired rocket launch by Hamas. No IDF air activity was reported at the time and the timing coincided with a salvo of rockets launched at Israel. Reminder: 30-40%… — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 17, 2023

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο από την ισραηλινή πλευρά που υποστηρίζουν ότι το περιστατικό με τις μαζικές απώλειες στο νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας ήταν το αποτέλεσμα μιας λανθασμένης εκτόξευσης ρουκέτας από τη Χαμάς καθώς την συγκεκριμένη ώρα δεν υπήρχε εναέρια δραστηριότητα από τον ισραηλινό στρατό.

??NEWS: SOME SAY IDF was not operating in the area. when the Al-Ahli Baptist Hospital was hit It appears to have come from a failed Hamas rocket. How true is this. WATCH!!#GazaAttack#PalestineGenocide EU and NATO #????????? Putin and Xi #GazaCity#Gaza Hamas HQ #BRICSpic.twitter.com/rwY2Kd26QL — Adimoha Chukwudi T. (@Young_Alpha_Lod) October 17, 2023

#BREAKING: Local footage reported to have been the failed launch. https://t.co/XfeUeKaFGypic.twitter.com/4lXYhcVdMY — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 17, 2023

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, σε τουλάχιστον 500 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση στο νοσοκομείο Αl-Ahli Arab Baptist Hospital.

Η στιγμή που η ρουκέτα χτυπάει το Νοσοκομείο.