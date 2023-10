Μεσανατολικό: Το Ισραήλ «ισοπέδωσε» το πέρασμα της Ράφα - Το μοναδικό σημείο διέλευσης των Παλαιστινίων

Παρόμοιο περιστατικό προκάλεσε χθες μερική διακοπή της λειτουργίας του σταθμού της Ράφα, ωστόσο πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι η πρόσβαση για τους ταξιδιώτες και τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις είχε αποκατασταθεί σήμερα το πρωί.

Η Ράφα είναι το μόνο σημείο διέλευσης από την Λωρίδα της Γάζας προς την Χερσόνησο του Σινά. Η πρόσβαση ελέγχεται αυστηρά στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Αίγυπτο και το Ισραήλ στην κυκλοφορία προσώπων και αγαθών από την Γάζα.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός αναθεώρησε σύσταση που απευθύνθηκε από ισραηλινό στρατιωτικό εκπρόσωπο σύμφωνα με την οποία οι Παλαιστίνιοι που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα πρέπει να κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο.

Terrifying footage: the Israeli Air Force demolishes the Gaza Strip with massive bombings It is reported that up to 1,700 strikes have already been carried out on Palestinian areas

