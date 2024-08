Μεσανατολικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη

«Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του αυτοκινήτου τους νότια της Τζενίν και δυο (από αυτούς) που σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων αλ Φαράα διακομίστηκαν στο τουρκικό νοσοκομείο της Τούμπας», συνέχισε.

«Ακόμη δυο Παλαιστίνιοι, δυο αδέλφια 13 και 17 ετών, σκοτώθηκαν μέσα σε σπίτι στον καταυλισμό αλ Φαράα και (οι τραυματιοφορείς) δεν έχουν μπορέσει να ανασύρουν τα πτώματά τους μέχρι στιγμής», πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Παλαιστινιακές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κατηγορούν συχνά τον ισραηλινό στρατό πως εμποδίζει το προσωπικό των ασθενοφόρων τους να αποκτήσει πρόσβαση σε τραυματίες και νεκρούς κατά τη διάρκεια επιχειρήσεών του.

Ο κ. Τζιμπρίλ είπε επίσης πως καταμετρήθηκαν ως και «15 τραυματίες».

Palestinian reports say 10 people have been killed in fighting in refugee camps near Jenin and Tubas in the northern West Bank, as Israeli forces engage in large scale anti-terror raids across the territory. - TOI