Μεσανατολικό: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη

«Οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Τζενίν και στην Τούλκαρεμ», ανέφερε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε από την πλευρά του πως, κατά τις πρώτες πληροφορίες, δυο άνδρες, 25 και 39 ετών, σκοτώθηκαν από πυρά «των δυνάμεων κατοχής» στην Τζενίν.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, κίνημα που χαρακτηρίζεται σύμμαχος της Χαμάς, κατήγγειλε «ευρείας κλίμακας επίθεση σε πόλεις και καταυλισμούς (προσφύγων) στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη», εκτιμώντας ότι το Ισραήλ επιδιώκει «να μεταφέρει τον πόλεμο» στην περιοχή αυτή, ενόψει της «προσάρτησής της».

Live update: At least 7 Palestinians said killed amid IDF counter-terror operation in West Bank https://t.co/KsuyEBg6QO