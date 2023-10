Μεσανατολικό: Υπάρχουν 200-250 Ισραηλινοί αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Χαμάς

Η Χαμάς δήλωσε επίσης ότι "δεν φοβάται" μια χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, το οποίο έχει συγκεντρώσει τους στρατιώτες του κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας - παλαιστινιακό θύλακα που τελεί υπό τον έλεγχο του ισλαμιστικού κινήματος - το οποίο θέλει να καταστρέψει.

Μάλιστα βίντεο που απεικονίζει 21χρονη όμηρο που έχει απαχθεί έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς το βράδυ της Δευτέρας.

Στο βίντεο, η νεαρή Ισραηλινή λέει: «Είμαι η Μάγια Σαμ, 21 ετών από τη Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Επέστρεφα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ένα πάρτι στο Σντερότ».

«Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και με πήγαν στο νοσοκομείο εδώ. Με φροντίζουν και μου παρέχουν φαρμακευτική αγωγή. Σας ζητώ απλώς να με φέρετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ πάρτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό».

#Hamas terrorists release first video of an Israeli hostage. Expect to see more of these videos as a form of psychological warfare against #Israel ahead of and even during a ground operation. pic.twitter.com/0QXNCc7Gkg