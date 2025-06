Μέση Ανατολή: Νέα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη – Για «σφοδρή απάντηση» προειδοποιεί το Ιράν - Real.gr

Επικίνδυνες διαστάσεις παίρνει η πολεμική σύρραξη Ισραήλ – Ιράν.

Μετά το σφοδρό πλήγμα των Ισραηλινών σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, κάποιες από τις οποίες πέρασαν από τον σιδερένιο θόλο και χτύπησαν το Ισραήλ, προκαλώντας το θάνατο τριών αμάχων και των τραυματισμό αρκετών άλλων.

Η Τεχεράνη απείλησε Αμερική, Βρετανία και Γαλλία με πλήγματα, αν αποδειχθεί ότι βοήθησαν το Ισραήλ, ενώ οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα πυρηνικά, στην Ιορδανία, ακυρώθηκαν.

«Θα χτυπήσουμε κάθε στόχο του ιρανικού καθεστώτος», διαμήνυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε νέα επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας γύρω από το στρατηγικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο, αλλά και στην Τεχεράνη, την ώρα που η ακραία κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών μοιάζει δίχως επιστροφή. H ιρανική τηλεόραση επίσης μετέδωσε ότι «τις επόμενες ώρες το Ισραήλ θα δεχτεί βαριές και καταστροφικές επιθέσεις».

Το Ισραήλ και το Ιράν ανταλάσσουν απειλές για περισσότερες επιθέσεις, παρά τις επείγουσες εκκλήσεις των παγκόσμιων ηγετών για αποκλιμάκωση της έντασης και αποφυγή ολοκληρωτικού πολέμου.

Σύμφωνα με τον σύμβουλό του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, κατά την πεντάλεπτη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Πούτιν «καταδίκασε την ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν».

Δεν υπάρχει καμία έκπληξη εδώ. Χθες ένας εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχε «καταδικάσει την απότομη κλιμάκωση των εντάσεων» στη Μέση Ανατολή. Αλλά είναι σαφές ότι η Μόσχα θέλει να αποφύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να καταστρέψει τις προσπάθειες της Ρωσίας να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Παρά τη χθεσινή υπόδειξη του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ίδιος και η ομάδα του γνώριζαν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις επρόκειτο να γίνουν, το Κρεμλίνο δεν έχει ασκήσει δημόσια κριτική στην Ουάσινγκτον. Επιπλέον, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν «ικανοποίηση» για την προσωπική τους σχέση.

Η Ρωσία μπορεί κάλλιστα να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι καλές εργασιακές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ – συν την προσφορά της Μόσχας να μεσολαβήσει στη Μέση Ανατολή – θα κάνουν όλο και πιο απίθανο το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Τραμπ να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

