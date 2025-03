Μέση Ανατολή: Νέα κλιμάκωση από τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ στην Υεμένη - Απειλούν με αντίποινα οι Χούθι - 31 νεκροί - Real.gr

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απείλησαν να ανταποδώσουν τα αμερικανικά πλήγματα που στοχοθέτησαν πολλά από τα προπύργιά τους, μεταξύ των οποίων την πρωτεύουσα Σαναά, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσαν οι ίδιοι σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες, Σάββατο, τους «τρομοκράτες Χούθι» ότι τους περιμένει «κόλαση» μετά τις απειλές τους κατά των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και ζήτησε από το Ιράν να σταματήσει «αμέσως» να τους υποστηρίζει. Η Τεχεράνη αντέδρασε καταδικάζοντας τα, όπως τα χαρακτήρισε, «βάρβαρα» πλήγματα και προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλα τμήματα εδάφους στην εμπόλεμη Υεμένη, μεταξύ των οποίων την πρωτεύουσα Σαναά, προειδοποίησαν ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που διεξήχθησαν χθες το βράδυ «δεν θα μείνουν αναπάντητες».

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν στην κλιμάκωση με κλιμάκωση», προειδοποιεί σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πολιτικό γραφείο των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας των Χούθι, τα πλήγματα είχαν στόχο την Σαναά, όπως και την επαρχία Σαάντα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, και την πόλη Ρανταά, στην επαρχία Αλ Μπάιντα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Από αυτά έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 31 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 101, «στην πλειονότητα παιδιά και γυναίκες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Άνις Αλ Ασμπάχι.

