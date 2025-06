Νετανιάχου: «Η δολοφονία του Χαμενεΐ θα τερμάτιζε τη σύγκρουση» – LIVE οι εξελίξεις - Real.gr

Η δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα τερμάτιζε τη σύρραξη» μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Αυτό δεν θα οδηγούσε σε μια κλιμάκωση του πολέμου, αυτό θα έβαζε τέλος στη σύρραξη», απάντησε ο Ισραηλινός ηγέτης, ερωτηθείς σχετικά με την αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα ισραηλινό σχέδιο με στόχο την εξόντωση του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν. Στο ερώτημα εάν το Ισραήλ θα θέσει πράγματι στο στόχαστρό του τον Χαμενεΐ, ο Νετανιάχου απάντησε ότι η χώρα του «κάνει αυτό που πρέπει να κάνει».

EXCLUSIVE: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu doesn’t rule out eliminating Iran’s supreme leader in an ABC News interview. https://t.co/JfG1cipS7U pic.twitter.com/AJOX08AJcy — ABC News (@ABC) June 16, 2025

Νέο κύμα ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων σε βάρος του Ισραήλ

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε μια νέα ομοβροντία πυραύλων με στόχο το βόρειο τμήμα της χώρας, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν να καλυφθούν. «Πριν από λίγο, σειρήνες ήχησαν σε διάφορες περιοχές στο βόρειο Ισραήλ μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να βρουν καταφύγια.

Live οι εξελίξεις:

Τα πλήγματα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ συνιστούν αυτοάμυνα και αποτελούν «αναλογικές αμυντικές επιχειρήσεις που στοχεύουν αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους και σχετιζόμενες υποδομές», δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας . Ο ίδιος επισήμανε σε μια επιστολή ότι οποιαδήποτε συνεργασία από τρίτες χώρες με τα πλήγματα του Ισραήλ «τις καθιστά συνεργούς στη νομική ευθύνη και τις συνέπειες αυτής της κρίσης». Βάσει του Άρθρου 51 της Ιδρυτικής Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών , το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει αμέσως να ενημερώνεται για οποιαδήποτε ενέργεια που κράτη λαμβάνουν στο πλαίσιο αυτοάμυνας έναντι μιας ένοπλης επίθεσης.

Το Ισραήλ θα πλήξει « τον Ιρανό δικτάτορα παντού» , τόνισε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς , αναφερόμενος στα κέντρα εξουσίας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ . «Ο φορέας μετάδοσης προπαγάνδας και υποκίνησης του ιρανικού καθεστώτος επλήγη από τις IDF (σ.σ. τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) μετά τη μαζική εκκένωση της γύρω περιοχής. Θα πλήξουμε τον Ιρανό δικτάτορα παντού», ανέφερε ο Κατς.

όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν να καλυφθούν. «Πριν από λίγο, σειρήνες ήχησαν σε διάφορες περιοχές στο βόρειο Ισραήλ μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Με βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του στην Τουρκία συνεδρίασε το τουρκικό υπουργικό συμβούλιο στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν . Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ξεκίνησε την επίθεση κατά του Ιράν και επισήμανε ότι από την αρχή η Τουρκία υποστήριζε τις διαπραγματεύσεις και τη διπλωματική λύση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και σήμερα η θέση της αυτή δεν έχει αλλάξει.

, μετέδωσαν στις 19:00 ώρα Ελλάδας ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Nimitz , που έπλεε στη Νότια Σινική Θάλασσα, έστριψε δυτικά και κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή σήμερα, με φόντο τη σύρραξη μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των πλεούμενων σε ολόκληρο τον κόσμο.

BREAKING – Israel attacked Iranian state broadcaster, the TV channel says pic.twitter.com/VMejc4IF7z — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 16, 2025

Explosions at #Iran‘s State TV headquarters after #Israel bombed the building today. Worth noting IRIB has worked with the Islamic Republic’s intelligence services to broadcast forced confessions of Western hostages, including Americans, and Iranian political prisoners. pic.twitter.com/e64SM4naN3 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) June 16, 2025

⚡️🇮🇷🇮🇱BREAKING: In a brazen act of aggression, Israel bombed Iran State TV IRIB’s building during live news coverage. Minutes after the Israeli bombing of the Iranian radio and television building, the Iranian news channel resumed normal live broadcasting including Sahar Emami… pic.twitter.com/aRVTyXWIg1 — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 16, 2025

Κάτοικοι της Τεχεράνης φεύγουν από την ιρανική πρωτεύουσα εν μέσω της σύρραξης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, και εν μέσω φόβων για νέες ισραηλινές επιδρομές, με αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκτός της πρωτεύουσας. Ιρανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά μήκος αρτηριών που οδηγούν έξω από την πόλη δεν οφείλεται σε μαζική έξοδο αλλά σε κακή συντήρηση των αυτοκινήτων.

People flee Tehran, Capital of Iran. Israel brought the Islamic Republic on its knees in just 72 hours. pic.twitter.com/TnvVmtUEru — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) June 15, 2025

Οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους του Τελ Αβίβ να φύγουν από την πόλη το συντομότερο δυνατόν, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης περίπου στις 17:40 ώρα Ελλάδας.

#Iran citizens escape capital #Tehran and markets shut down as Israeli jets dominate city skies and agents on the ground assassinate senior regime officials. Some clips viral on Iranian and Arab social media in this #thread 1/5pic.twitter.com/dFHFbeVeX2 — Ahmed Quraishi (@_AhmedQuraishi) June 16, 2025