Μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ - Οι κάτοικοι σπεύδουν στα καταφύγια - Real.gr

Εκατοντάδες βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, μεταδίδει το πρακτορείο IRNA.

Οι σειρήνες ήχησαν απόψε στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ αφού ο στρατός ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε «δεκάδες» πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Ο στρατός κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια και ανέφερε ότι είναι σε εγρήγορση για να αναχαιτίσει την «απειλή».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούν πολλές, σφοδρές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Οι πυραυλικές επιθέσεις συνεχίζονται, άλλο ένα μπαράζ με δεκάδες πυραύλους εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Το ιρανικό πρακτορείο IRNA επιβεβαίωσε ότι εκτοξεύτηκε και δεύτερο κύμα πυραύλων.

Στον ουρανό του Τελ Αβίβ διακρίνεται ένα πυκνό νέφος καπνού μετά τις πρώτες πυραυλικές εκτοξεύσεις.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι το Ισραήλ «κήρυξε τον πόλεμο» και η Τεχεράνη «δεν θα κλείσει τα μάτια». Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα οδηγήσει το Ισραήλ «στην καταστροφή του», πρόσθεσε.

Μια απρόσμενη τροπή πήρε η ζωντανή τηλεοπτική ενημέρωση του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού (IDF) το βράδυ της Παρασκευής όταν συναγερμός για εν εξελίξη ιρανική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ τον ανάγκασε να διακόψει. Με ανακοίνωσή του IDF καλεί τον κόσμο να πάει στα καταφύγια για να προφυλαχθεί καθώς η επίθεση με πυραύλους και ρουκέτες είναι εκτεταμένη.

🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: The IDF Spokesman’s briefing has ended unexpectedly, due to intelligence saying that an incoming Iranian attack on central Israel is underway, according to Reuters pic.twitter.com/caJ3weGmtW

— The Saviour (@stairwayto3dom) June 13, 2025