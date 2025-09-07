Μέση Ανατολή: Στους δρόμους σε Ευρώπη και Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Real.gr

Οι διαδηλωτές δηλώνουν το θυμό και την απογοήτευσή τους, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο, γι’ αυτό και η πορεία θα συνεχιστεί προς την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή.

Μεγάλη διαδήλωση στήριξης του παλαιστινιακού λαού πραγματοποιήθηκε στο κέντρο των Βρυξελλών, από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση στη Γάζα.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, πολλοί από αυτούς τους διαδηλωτές φορούν κόκκινα γιλέκα, για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι έχει ξεπεραστεί μια κόκκινη γραμμή, ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί.

Οι διαδηλωτές δηλώνουν το θυμό και την απογοήτευσή τους, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο, γι’ αυτό και η πορεία θα συνεχιστεί προς την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Εκεί οι διαδηλωτές θα κρατήσουν κόκκινες κάρτες καταδικάζοντας τη διεθνή κοινότητα για την αποτυχία της να βοηθήσει αθώους πολίτες.

Στόχος της συγκέντρωσης, είναι να ασκηθεί πίεση στη βελγική κυβέρνηση να επιβάλει κυρώσεις σε ισραηλινές φορείς και αξιωματούχους και να θεωρήσει την ισραηλινή κυβέρνηση υπεύθυνη για τη γενοκτονία που λαμβάνει χώρα.

Διαδηλώσεις σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ

Το Σάββατο, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ισραήλ για να ζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και να παροτρύνουν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων, όπως αναφέρει η ΕΡΤ που επικαλείται το BBC.

Οι οικογένειες και οι υποστηρικτές των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς κατέκλυσαν την πλατεία του Παρισιού στην Ιερουσαλήμ, ενώ άλλοι συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ.

Από τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, πιστεύεται ότι έως και 20 είναι ζωντανοί. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα σε μια συμφωνία που θα οδηγούσε στην απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, αλλά προηγουμένως έχει απαιτήσει την επιστροφή όλων των ομήρων σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο Νετανιάχου επιμένει ότι η ολοκληρωτική νίκη επί της Χαμάς θα φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τους. Οι φωνές διαμαρτυρίας στους δρόμους του Ισραήλ και οι διεθνείς απαιτήσεις από ορισμένους συμμάχους του να σταματήσει η στρατιωτική επίθεση στη Γάζα αυξάνονται σταθερά.

Ωστόσο, όλα τα σημάδια δείχνουν ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ετοιμάζονται να εντείνουν τον πόλεμο, καθώς η κυβέρνηση Νετανιάχου υπόσχεται να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και τελικά να νικήσει τη Χαμάς.