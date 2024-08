Μέση Ανατολή: Αντίστροφη μέτρηση για τα αντίποινα του Ιράν στο Ισραήλ - Ισχυρές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή

Το Πεντάγωνο στέλνει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν το οποίο θα αντικαταστήσει το Θίοντορ Ρούσβελτ, που βρίσκεται στον κόλπο του Ομάν. Παράλληλα, συνολικά 11 αντιτορπιλικά και καταδρομικά καθώς και 4.000 πεζοναύτες και προσωπικό σπεύδουν στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Οι πιθανές ημερομηνίες της επίθεσης

Η εκδίκηση της Τεχεράνης για την επίθεση θα είναι «σφοδρή και θα γίνει με κατάλληλο τρόπο, σε κατάλληλο χρόνο και τόπο», ανέφερε η ανακοίνωση που κατηγόρησε το Ισραήλ -«την τολμηρή και τρομοκρατική σιωνιστική κυβέρνηση»- για το θάνατο του Χανίγια.

Σύμφωνα με ξένες μυστικές υπηρεσίες, τα σχέδια της Τεχεράνης για το πλήγμα θα αφορούν την ιερή μέρα των Εβραίων, Tisha B’Av, που ξεκινά στις 12 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 13 Αυγούστου και συμβολίζει την καταστροφή του πρώτου Ναού του Σολομώντα και του δεύτερου, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

Όπως μετέδωσε το Sky News Arabia, οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποδείξεις για τα σχέδια του Ιράν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το σχέδιο προβλέπει επίθεση του Ιράν, σε συνεργασία με τη Χεζμπολάχ, από το έδαφος του Λιβάνου.

Δεν αποκλείεται ωστόσο το ενδεχόμενο να συμβεί ανά πάσα στιγμή αυτό το χτύπημα. Υπάρχουν πληροφορίες επίσης, ότι η Χεζμπολάχ μετακινεί τον προσωπικό της αλλά και στρατιωτικά εφόδια από τη Βηρυτό για να μην πληγεί σε περίπτωση που υπάρχει χτύπημα από το Ισραήλ. Συμφωνα παράλληλα με αραβική εφημερίδα που είναι στο Λονδίνο, δύο μέλη του πολιτικού γραφείου του της Χαμάς σκοτώθηκαν μαζί με άλλα τρία στελέχη, ανώτερα στελέχη της Χαμάς, σε τούνελ στην περιοχή της πόλης της Γάζας.

