Μέση Ανατολή: Ξεκίνησαν οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Το Ισραήλ διεξάγει «αυτήν τη στιγμή» περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Μας ενημέρωσαν ότι διεξάγουν αυτήν τη στιγμή περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα», διευκρίνισε ο Μάθιου Μίλερ, επικαλούμενος την ενημέρωση της Ουάσινγκτον από την ισραηλινούς αξιωματούχους.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) χαρακτήρισαν «απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη» περιοχή κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Όπως φαίνεται σε χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η περιοχή περιλαμβάνει τις κοινότητες Μετουλά, Μισγκάβ Αμ και Κφαρ Γκιλαντί, στο βόρειο Ισραήλ.

Η επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου φέρει την υπογραφή του επικεφαλής της Βόρειας Διοίκησης των IDF, Όρι Γκόρντιν.

«Ο ισραηλινός στρατός διευκρινίζει ότι η είσοδος σε αυτήν την περιοχή απαγορεύεται αυστηρά», υπογραμμίζει ο υποστράτηγος Γκόρντιν.

Live update: IDF declares closed military zone in several communities near Lebanon border https://t.co/9sHHO6AKak

Νωρίτερα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε σε στρατιώτες ότι «η εξόντωση του (ηγέτη της Χεζμπολάχ) Νασράλα είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι το τελευταίο» στον αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, ο Ναΐμ Κάσεμ – δεύτερος στην ιεραρχία του κινήματος Χεζμπολάχ – διαβεβαίωνε το μεσημέρι πως «οι δυνάμεις της αντίστασης είναι έτοιμες για χερσαία αντιπαράθεση» σε περίπτωση εισβολής του ισραηλινού στρατού.

Νετανιάχου: Tο Ιράν θα αποκτήσει την ελευθερία του πολύ σύντομα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε το απόγευμα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Ιράν, προειδοποιώντας το να μην αναμειχθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε το καθεστώς της Τεχεράνης ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία και επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, σε βάρος των συμφερόντων του ίδιου του ιρανικού λαού.

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Όταν το Ιράν θα αποκτήσει επιτέλους την ελευθερία του – και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ πιο σύντομα απ’ όσο φαντάζεται κανείς – τότε όλα θα αλλάξουν. Οι δύο αρχαίοι λαοί μας, ο εβραϊκός και ο περσικός, θα απολαύσουν τελικά την ειρήνη».

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε επίσης ότι το Ισραήλ δεν θα διστάσει να φτάσει οπουδήποτε χρειαστεί για να προστατεύσει τους πολίτες του, τονίζοντας πως καθημερινά εξουδετερώνονται υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος.

«Ρωτήστε τον Μοχάμεντ Ντέιφ, ρωτήστε τον Νασράλα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Φανταστείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν όλα τα χρήματα που δαπανά το ιρανικό καθεστώς σε πολέμους και πυρηνικά όπλα επενδύονταν στην εκπαίδευση των παιδιών σας, στην υγεία σας και στις υποδομές της χώρας σας»

The people of Iran should know - Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE