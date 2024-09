Μέση Ανατολή: Μπαράζ νυχτερινών επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν έφοδο στο γραφείο του στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου επέδωσαν σε παρόντες εργαζομένους του δικαστική διαταγή η εγκατάσταση να κλείσει για 45 ημέρες.

Στρατιώτης είπε στον παλαιστίνιο δημοσιογράφο Ουάλιντ αλ Ομάρι πως «υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης (του Ισραήλ, η οποία διατάσσει) να κλείσει το Αλ Τζαζίρα για 45 ημέρες», σκηνή που αναμετέδωσε απευθείας το τηλεοπτικό δίκτυο.

«Σας ζητώ να πάρετε όλες τις κάμερές σας και να αποχωρήσετε από το γραφείο αμέσως», πρόσθεσε ο στρατιώτης.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από το δίκτυο εικονίζονται στρατιωτικοί βαριά οπλισμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Το Αλ Τζαζίρα τόνισε πως δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για τη διαταγή να κλείσει το γραφείο του.

Τη 12η Σεπτεμβρίου, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την ακύρωση των δημοσιογραφικών καρτών πολλών συνεργατών του Αλ Τζαζίρα, τέσσερις μήνες αφότου απαγορεύτηκε η μετάδοση της εκπομπής του και έκλεισαν τα γραφεία του στο Ισραήλ.

Watch | The moment Israeli occupation forces invaded the Al Jazeera office and closed it in Ramallah, giving a military order to close the office for 45 days. pic.twitter.com/p9l9QvX7MD — Quds News Network (@QudsNen) September 22, 2024

Το κλείσιμο ως τώρα δεν αφορούσε τη δουλειά του δικτύου του Κατάρ ούτε στη Δυτική Όχθη, ούτε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν παρόντες δημοσιογράφοι του και καλύπτουν τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους του δικτύου του Κατάρ στη Λωρίδα της Γάζας πως είναι «τρομοκράτες», μέλη είτε της Χαμάς είτε του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Israeli occupation forces storm into AlJazeera bureau in Ramallah with military order to close it for 45 days pic.twitter.com/Vs4DuKNUbJ — Ali Hashem ??? ???? (@alihashem_tv) September 22, 2024

Το Αλ Τζαζίρα απορρίπτει κατηγορηματικά και οργισμένα την κατηγορία. Έχει καταγγείλει επανειλημμένα ότι ο ισραηλινός στρατός στοχοποιεί συστηματικά τους ρεπόρτερ του στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον θύλακο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 165 παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι αφότου άρχισε ο πόλεμος, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Σύμφωνα με τους αριθμούς της μη κυβερνητικής οργάνωσης Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023 ως την 20ή Σεπτεμβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 116 δημοσιογράφοι ή εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης —111 Παλαιστίνιοι, 2 Ισραηλινοί και 3 Λιβάνιοι—, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να εξακριβωθεί αν ακόμη 10 θάνατοι σχετίζονταν με τη δουλειά τους.

? LIVE: Israeli forces have raided Al Jazeera's bureau in Ramallah in the occupied West Bank, and ordered it to shut down for 45 days. https://t.co/ryqxiVUR65 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 22, 2024

Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν ξανά στο Τελ Αβίβ ζητώντας συμφωνία για να γυρίσουν οι όμηροι από τη Γάζα

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν χθες Σάββατο το βράδυ για ακόμη μια φορά στους δρόμους στο Τελ Αβίβ για να καταγγείλουν πως δεν κλείνεται συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και τη Χαμάς που θα επιτρέψει να επιστρέψουν οι δεκάδες όμηροι που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας στον θύλακο από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Οι εβδομαδιαίες κινητοποιήσεις γίνονται ολοένα πιο επικριτικές για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αφού ανακοινώθηκε στις αρχές του μήνα ο εντοπισμός των πτωμάτων έξι ομήρων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως μέλη του παλαιστινιακού κινήματος τους εκτέλεσαν με «μια σφαίρα στο σβέρκο». Κατηγόρησε την ηγεσία της Χαμάς πως απορρίπτει τους όρους για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που θα επέτρεπε την απελευθέρωση ομήρων που παραμένουν στη ζωή, καθώς ο πόλεμος —πλέον στην 352η ημέρα του— οδεύει να κλείσει χρόνο.

Όμως επικριτές του κ. Νετανιάχου στο Ισραήλ αντιτείνουν πως αυτός πρέπει να κάνει παραχωρήσεις για να εξασφαλιστεί η επιστροφή των ομήρων — 97 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, πλην όμως οι 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι επικριτές του κ. Νετανιάχου λένε επίσης πως επιδιώκει πάνω απ’ όλα να διατηρηθεί στην εξουσία, κατευνάζοντας τους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του, που εναντιώνονται σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς.

«Αν οι πολίτες και οι στρατιώτες εγκαταλειφθούν στους δολοφόνους και τους βιαστές για πολιτικούς υπολογισμούς της (κυβερνητικής) συμμαχίας, δεν θα υπάρξει συγχώρεση», πέταξε ο ηθοποιός Λιόρ Ασκενάζι στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Τελ Αβίβ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ.

Όπως και προηγούμενες εβδομάδες, στους συγκεντρωμένους απευθύνθηκαν συγγενείς ομήρων, όπως ο Ελί Ελμπάγκ, πατέρας της ομήρου Λιρί Ελμπάγκ: «Λιρί (...), πάει ένας χρόνος που έχω να σε φιλήσω, να γελάσω μαζί σου», είπε.

Η χθεσινή κινητοποίηση καταγράφτηκε καθώς οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη λιβανική Χεζμπολά κλιμακώνονται ολοένα περισσότερο.

Ο Σαχάρ Μορ, ανιψιός του ομήρου Αβραάμ Μούντερ —θεωρείται νεκρός—, τόνισε πως φοβάται πως η κλιμάκωση στον βορρά θα αποσπάσει την προσοχή από το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων.

Tens of thousands protest, blaming government for failing to free Gaza hostages https://t.co/GZf0F222to — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 21, 2024

Η Χεζμπολάχ στοχοποίησε αεροπορική βάση στο Ισραήλ εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους

Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ότι στοχοποίησε την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ του Ισραήλ εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους, σε αντίποινα για τις «επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», εν μέσω εντατικών ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στη μεθόριο.

Hezbollah has claimed it has targeted the IDF’s Ramat David airbase among other targets east of Haifa ; Hezbollah also says, according to Al-Mayadeen, that it is using longer range missiles ( ???? ) with ranges up to 105kmhttps://t.co/db7w5pPm01 — Seth Frantzman (@sfrantzman) September 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ