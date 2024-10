Μέση Ανατολή: Σε δύο κύματα η πυραυλική ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έδωσε εντολή στους πολίτες να πάνε σε καταφύγια, τη στιγμή που σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Ιράν εκτόξευσε ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ, σε αντίποινα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης, στον Λίβανο.

Οι σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ και εκρήξεις ακούγονταν στην Ιερουσαλήμ και την κοιλάδα του Ιορδάνη. Οι Ισραηλινοί είχαν σπεύσει σε καταφύγια. Οι δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης που μετέδιδαν ζωντανά τις εξελίξεις, ξάπλωσαν στο έδαφος.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters είδαν να αναχαιτίζονται πύραυλοι στον εναέριο χώρο της γειτονικής Ιορδανίας. Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε νωρίτερα ότι η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους αναμενόταν «ευρεία» και κάλεσε τους πολίτες να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

Live ενημέρωση:

(21:44) Οι ένοπλες φιλοϊρανικές παρατάξεις του Ιράκ θα στοχεύσουν κατά «όλων των αμερικανικών συμφερόντων» σε περίπτωση επίθεσης κατά της Τεχεράνης. Οι αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ και στην περιοχή θα αποτελέσουν στόχο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε απάντηση στα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ ή αν το Ισραήλ χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο του Ιράκ κατά της Τεχεράνης, ανακοίνωσαν σήμερα οι υποστηριζόμενες από το Ιράν ένοπλες οργανώσεις.

Κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας @PalmasVasilis, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα διαθέσει μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 για τον απεγκλωβισμό υπηκόων της Κύπρου από τον Λίβανο. pic.twitter.com/7BpyxdVsph — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 1, 2024

Multiple intercepts over us just now pic.twitter.com/AfzxFsF7Q7 — Jim Sciutto (@jimsciutto) October 1, 2024

(19:45) Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ηχούν σε όλο το Ισραήλ.

Δείτε live εικόνα:

Live update: IDF says Iranian attack has been launched as sirens sound across entire country https://t.co/moqo1bnUlh — ToI ALERTS (@TOIAlerts) October 1, 2024

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ηχούν σήμερα το απόγευμα σε δεκάδες πόλεις σε όλο το κεντρικό Ισραήλ καθώς και στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές μέσα και γύρω από το Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή. Δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης τόνισαν ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα κοντά στο Μπατ Γιαμ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο κανένα πληθυσμιακό κέντρο.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους στο κεντρικό Ισραήλ να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια.