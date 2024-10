Μέση Ανατολή: Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο - Ισραήλ και ΗΠΑ ετοιμάζουν τα αντίποινα στο Ιράν

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ότι 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη χώρα τις προηγούμενες 24 ώρες.

«Σε 24 ώρες, οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού εχθρού» σκότωσαν «37 ανθρώπους» και είχαν επίσης αποτέλεσμα να «τραυματιστούν (άλλοι) 151», τόνισε το υπουργείο Υγείας στον ημερήσιο απολογισμό του, έπειτα από μια εβδομάδα και πλέον ασταμάτητων αεροπορικών βομβαρδισμών των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ: «Έχουμε πληθώρα επιλογών για το Ιράν» - «Συζητάμε», αναφέρει το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Το Ισραήλ έχει πληθώρα επιλογών αναφορικά με τα αντίποινα για την πρόσφατη πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον της χώρας, δήλωσε σήμερα στο CNN ο ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη.

«Έχουμε πληθώρα επιλογών… επομένως εναπόκειται σε εμάς να αποφασίσουμε πού και πότε θα θελήσουμε να χτυπήσουμε. Είναι ευάλωτοι και το ξέρουν», είπε ο Ντάνι Ντανόν στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ αμερικανών και ισραηλινών αξιωματούχων σχετικά με τα πιθανολογούμενα αντίποινα του Ισραήλ για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. «Βεβαίως, μιλάμε μαζί τους σχετικά με την αντίδρασή τους και ποια θα μπορούσε να είναι αυτή, αλλά δεν πρόκειται να κάνω εικασίες. Ωστόσο, εξακολουθούμε να είμαστε σε επαφή», είπε η Σαμπρίνα Σινγκ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Νωρίτερα, την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέφερε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη «συζητήσεις» για ενδεχόμενα ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μετά την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του ισραηλινού εδάφους, την Τρίτη.

Στην ερώτηση «Συμφωνείτε με πλήγματα του Ισραήλ στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν;» ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Αυτό το θέμα το συζητάμε. Πιστεύω ότι θα ήταν λίγο...» χωρίς να ολοκληρώσει τη φράση του.

Αμέσως μετά τη δήλωση του Μπάιντεν, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε απότομα. Γύρω στις 17.50 (ώρα Ελλάδας) το αμερικανικό αργό WTI έφτασε τα 73,12 δολάρια το βαρέλι (+4,34%) ενώ το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε αύξηση 3,95%, φτάνοντας τα 76,81 δολάρια το βαρέλι.

«Μπορούμε να αποφύγουμε» το ξέσπασμα «ολοκληρωτικού πολέμου» στη Μέση Ανατολή, διαβεβαίωσε , ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους. «Δεν πιστεύω πως θα έχουμε ολοκληρωτικό πόλεμο. Θεωρώ ότι μπορούμε να τον αποφύγουμε. Αλλά μένουν ακόμη να γίνουν πολλά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος», δήλωσε.

Απειλή από το Ιράν

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη αναφέρεται:

«Σε περίπτωση που οποιαδήποτε χώρα παράσχει βοήθεια στον επιτιθέμενο, θα θεωρηθεί ομοίως συνεργός και νόμιμος στόχος. Συμβουλεύουμε τις χώρες να αποφύγουν να εμπλακούν στη σύγκρουση μεταξύ του ισραηλινού καθεστώτος και του Ιράν και να αποστασιοποιηθούν από τη διαμάχη».

Το Ιράν τόνισε, επίσης, ότι δεν θα στέλνονται μηνύματα στους «επιτιθέμενους», παρά μόνο μέσω των Ελβετών διπλωματών, της χώρας που έχει οριστεί να μεταφέρει τα ιρανικά μηνύματα στις ΗΠΑ, καθώς υπήρξαν ισχυρισμοί ότι το Ιράν χρησιμοποιεί το Κατάρ ως μεσάζοντα με τις ΗΠΑ.

Βίντεο με τον βομβαρδισμό που σκότωσε τον Νασράλα

Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας φαίνονται οι βόμβες να σκάνε δίπλα στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ, στην επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Νασράλα.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλάνα φαίνεται η καταστροφή που προκάλεσαν τα μαχητικά του Ισραήλ που επιτέθηκαν στην τοποθεσία όπου βρισκόταν ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο που επικαλούνται πηγές από τις αρχές ασφαλείας του Λιβάνου, Ιρανός πράκτορας που εργαζόταν για τους Ισραηλινούς ήταν αυτός που πρόδωσε την ακριβή τοποθεσία που βρισκόταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

Υπενθυμίζεται πως το Reuters αποκάλυψε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ είχε προειδοποιήσει τον Χασάν Νασράλα ότι οι Ισραηλινοί ετοιμάζονταν να τον δολοφονήσουν και του είχε ζητήσει να μεταβεί στο Ιράν. Ωστόσο ο Νασράλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, επέλεξε να μείνει στον Λίβανο.

Νασράλα: Είχε υπογράψει εκεχειρία με το Ισραήλ πριν τη δολοφονία του

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, στην εκπομπή της Αμάλ Αμανπούρ, η κυβέρνηση της χώρας είχε καταλήξει σε συμφωνία για εκεχειρία 21 ημερών με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χεζμπολάχ, ως κυβερνητικός εταίρος, είχε υπογράψει επίσης αυτή τη συμφωνία, ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία ότι το Ισραήλ είχε δεχτεί την εκεχειρία.

Ωστόσο, οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Λιγότερο από 24 ώρες μετά τη συμφωνία, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε όταν το υπόγειο κρησφύγετό του στα νότια προάστια της Βηρυτού δέχτηκε τριπλό στοχευμένο πλήγμα από μαχητικά του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του Λιβανέζου Υπουργού Εξωτερικών, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να είχε εμπλακεί σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο για την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ πριν από την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο.

