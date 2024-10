Τουλάχιστον 18 νεκροί από ισραηλινό χτύπημα στον βόρειο Λίβανο

Είναι η πρώτη φορά που το Άιτο, ένα χωριό σε ορεινή περιοχή με πλειοψηφία χριστιανών κατοίκων, τίθεται στο στόχαστρο αφότου το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ και το Ισραήλ εισήλθαν σε ανοικτό πόλεμο στις 23 Σεπτεμβρίου. Το πλήγμα είχε στόχο ένα διαμέρισμα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Σύμφωνα με φωτογράφο του AFP, πτώματα ήταν ορατά μπροστά από το κτήριο που βρισκόταν στην είσοδο του χωριού το οποίο ισοπεδώθηκε από το πλήγμα, εν μέσω ασθενοφόρων που πηγαινοέρχονταν.

Ο στρατός του Λιβάνου απέκλεισε το σημείο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, πρόσθεσε.

