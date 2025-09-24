Μετά τον Μακρόν και ο Ερντογάν «κόλλησε» στην αυτοκινητοπομπή του Τραμπ - Δεν έκρυψε την ενόχλησή του - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μετά τον Εμανουέλ Μακρόν, «θύμα» των αυστηρών μέτρων για τη μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ο Τούρκος πρόεδρος αναγκάστηκε να περιμένει όρθιος μέχρι να περάσει ο Αμερικανός ομόλογός του, δείχνοντας έντονα ενοχλημένος και χωρίς διάθεση για χιούμορ.

Δείτε το βίντεο με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

Παρόμοιο περιστατικό με «πρωταγωνιστές» τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, όταν ο Μακρόν αποχώρησε από το κτίριο του ΟΗΕ μετά την ομιλία του, βρέθηκε μπροστά σε μπλόκο αστυνομικών που είχε στηθεί καθώς ήταν σε εξέλιξη η μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού προέδρου.

«Συγγνώμη κύριε πρόεδρε, όλα είναι κλειστά, έχει διακοπεί παντού η κυκλοφορία» εξήγησε ένας αστυνομικός στον Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος πάντως δεν έχασε το χιούμορ του αφού κάλεσε στο τηλέφωνο τον Αμερικανό ομόλογό του στον οποίο ακούστηκε να λέει «μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου».

New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

Ακόμα, όμως, και όταν πέρασε η αυτοκινητοπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, η κυκλοφορία επετράπη μόνο στους πεζούς, με τον Μακρόν να επιστρέφει με τα πόδια στη γαλλική πρεσβεία στη Νέα Υόρκη.

Δοθείσης, δε, της ευκαιρίας, αφενός συνέχισε το τηλεφώνημά του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αφετέρου φωτογραφήθηκε με πολίτες που του το ζήτησαν.