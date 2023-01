Meta: Πρόστιμο ύψους 390 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για τις προσωποποιημένες διαφημίσεις σε Facebook και Instagram

Το σκεπτικό της απόφασης

Το σκεπτικό της απόφασης πάνω στο οποίο βασίστηκε η επιβολή του προστίμου αφορά στο κατά πόσο είναι νομικά επιτρεπτό να συλλέγονται από την εταιρία πληροφορίες για προσωποποιημένες διαφημίσεις.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η Meta καλείται να συμμορφωθεί με ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, και θα ορίζει τη δυνατότητα επιλογής για εκείνους που επιθυμούν να δέχονται στοχευμένες διαφημίσεις. Εάν ένας μεγάλος αριθμός χρηστών επιλέξει να μην κοινοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα, τότε η εταιρία δεν θα μπορεί να προωθεί τις προσωποποιημένες διαφημίσεις.

Meta isn’t having the easiest time at the moment.

After a drop-off in revenue, layoffs and a costly pivot to the metaverse, the tech giant now faces fines totaling nearly €400 million and must find a new legal basis for its targeted advertising empire. https://t.co/z2NX2K1j3K