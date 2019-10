Μετά τις βόμβες άρχισε η χερσαία επίθεση των Τούρκων στη Συρία - Τουλάχιστον 11 νεκροί

Τουλάχιστον έντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους ως τώρα από τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Τουρκία εναντίον ενός χωριού στα δυτικά περίχωρα του Ρας αλ Άιν, μιας περιοχής στα βόρεια σύνορα της Συρίας, όπως έγινε γνωστό από τη συμμαχία των Κούρδων και Αράβων μαχητών.

Τούρκοι στρατιώτες και εφεδρικές δυνάμεις σύρων ανταρτών μπήκαν στη βορειοανατολική Συρία στο πλαίσιο μιας επίθεσης που εξαπέλυσε η Άγκυρα εναντίον κουρδικής πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από τις δυτικές χώρες, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος μιας ομάδας Σύρων ανταρτών που μετέχουν στην επίθεση δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η χερσαία αυτή επίθεση απόψε, βράδυ Τετάρτης, με κατεύθυνση την πόλη Τελ Αμπιάντ, η οποία ελέγχεται από την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) στη βορειοανατολική Συρία.

"Οι ηρωικές ένοπλες δυνάμεις μας και ο Εθνικός Συριακός Στρατός (σύροι αντάρτες που υποστηρίζονται από την Άγκυρα) άρχισαν τη χερσαία φάση της επιχείρησης", ανέφερε το υπουργείο.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέλη των τουρκικών ειδικών δυνάμεων και τεθωρακισμένα οχήματα, με την υποστήριξη σύρων μαχητών, μπήκαν στη Συρία σε τουλάχιστον τρία σημεία του συνόρου.

The Turkish Armed Forces and the Syrian National Army have launched the land operation into the east of the Euphrates river as part of the Operation Peace Spring.

???????? pic.twitter.com/cmTlbxfnHG