Μετωπική Τραμπ-Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο: «Ο Καναδάς δεν πωλείται» - «Ποτέ μην λες ποτέ!» - Real.gr

Οι δύο ηγέτες μίλησαν μπροστά στις κάμερες πριν συνεχίσουν προς το Οβάλ Γραφείο και τις επίσημες συνομιλίες.

Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ έφτασε στον Λευκό Οίκο, για την πρώτη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει τις σχέσεις των δύο χωρών που, όπως λέει, υπονομεύτηκαν από τους δασμούς και τις απειλές του Ρεπουμπλικάνου να «προσαρτήσει» τον βόρειο γείτονά του.

Ο Τραμπ αρχικά ανέφερε ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τους Καναδούς, προσθέτοντας ότι μέλη της οικογένειας της μητέρας του ζούσαν εκεί. «Ο Καναδάς είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος», είπε. Τόνισε ότι εμμένει στα σχόλιά του για να καταστήσει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ανέφερε ότι η πολιτεία θα σήμαινε ελεύθερο στρατό και μια τεράστια μείωση φόρων για τους Καναδούς, αφού όπως τόνισε ο Τραμπ οι ΗΠΑ «προστατεύουν» τον Καναδά.

«Κάποια μέρη δεν πωλούνται ποτέ», απάντησε από την πλευρά του ο Κάρνεϊ. Είπε ότι συναντήθηκε με τους «ιδιοκτήτες» του Καναδά καθ’ όλη τη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής εκστρατείας, προσθέτοντας ότι «δεν θα πωληθεί ποτέ». Τότε ο Τραμπ απάντησε ότι η επιμονή του Κάρνεϊ ότι ο Καναδάς δεν είναι προς πώληση δεν θα επηρεάσει τις συζητήσεις που θα έχουν οι δύο σήμερα και στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει» και «ποτέ μην λες ποτέ».

