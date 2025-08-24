Μεξικό: Δυο νεκροί εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων - Real.gr

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κερέταρο, στο κεντρικό Μεξικό, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Τα δυο θύματα «παρασύρθηκαν από νερά», εξήγησαν.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προχθές Παρασκευή (τοπική ώρα), εντοπίστηκαν δυο άψυχα σώματα σε περιοχή που πλήττεται από την κακοκαιρία, ανέφερε η πολιτική προστασία.

Η Κερέταρο, πρωτεύουσα της ομώνυμης μεξικανικής πολιτείας, γνωστή για την αποικιακή αρχιτεκτονική της, συνέχιζε χθες να πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν ζημιές και ώθησαν τις ομοσπονδιακές αρχές να ενεργοποιήσουν σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και να κινητοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις.

Στο Μεξικό, το διεθνές αεροδρόμιο Μπενίτο Χουάρες, από τα πλέον πολυσύχναστα στη Λατινική Αμερική, διέκοψε για κάποιες ώρες τη λειτουργία του, εξαιτίας της μείωσης της ορατότητας.

Στα μέσα Αυγούστου είχε πλημμυρίσει το αεροδρόμιο και τα περίχωρά του, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι πτήσεις για αρκετές ώρες και να προκληθούν ζημιές.

Αυτή η χρονιά είναι ιδιαίτερα βροχερή στο Μεξικό, ιδίως στην πρωτεύουσα.

Τον Ιούνιο καταγράφτηκαν η μεγαλύτερη βροχόπτωση από το 1985, σύμφωνα με την εθνική επιτροπή υδάτινων πόρων (CONAGUA).

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο σφοδρά σε όλο τον κόσμο.

