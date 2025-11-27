Quantcast
Μεξικό: Έρευνα εις βάρος του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων - Real.gr
real player

Μεξικό: Έρευνα εις βάρος του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

11:30, 27/11/2025
Μεξικό: Έρευνα εις βάρος του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

Το Μεξικό ερευνά τον πρόεδρο του οργανισμού Μις Υφήλιος (Miss Universe Organization - MUO) σε σχέση με φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων αλλά και με κλοπή καυσίμων, ανακοίνωσε χθες το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Μεξικού ενισχύοντας έτσι την αντιπαράθεση γύρω από τον διαγωνισμό ομορφιάς.

Η ίδια πηγή αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έχει εκδώσει 13 εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εις βάρος του προέδρου της διοργάνωσης Ραούλ Ρότσα.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, δίνοντας στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει από το 2024, αναφέρθηκε στον Ρότσα ως “Ραούλ Ρ.”, όπως συνηθίζεται στο Μεξικό.

Ανέφερε επίσης ότι θα ανακοινώσει πληροφορίες που αφορούν την εμπλοκή του στην υπόθεση σε δεύτερο χρόνο.

Ο ίδιος ο Ρότσα δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει, το οποίο εστάλη στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ούτε η διοργάνωση Μις Υφήλιος απάντησε άμεσα σε αντίστοιχο αίτημα που υποβλήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του.

Τον φετινό τίτλο της Μις Υφήλιος κέρδισε η Μεξικανή Φατίμα Μπος. Ο διαγωνισμός διεξήχθη την Παρασκευή στην Ταϊλάνδη.

Το 2024, ο Ρότσα αγόρασε το 50% του οργανισμού μέσω της εταιρείας του, της Legacy Holding Group USA, από την JKN Global Group.

Η νικήτρια “Μις Μεξικό”, Φατίμα Μπος, ισχυρίστηκε ότι, σε μια τελετή πριν από τον διαγωνισμό ομορφιάς, αντιμετώπισε δημόσια προσβλητική συμπεριφορά από τον Ταϊλανδό διευθυντή του διαγωνισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκριζίλ, ο οποίος την αποκάλεσε “χαζή”.

Η Μεξικανή διαγωνιζόμενη αποχώρησε ακολουθούμενη από αρκετές άλλες διαγωνιζόμενες.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, συνεχάρη τη νικήτρια τονίζοντας στη δήλωσή της ότι αποτελεί “παράδειγμα του πώς εμείς οι γυναίκες πρέπει να μιλάμε ανοιχτά” επαινώντας την τόσο για τη νίκη της όσο και για τη στάση που είχε κρατήσει αποχωρώντας από τα καλλιστεία όταν είχε δεχθεί την προσβολή, ενώ ο Ιτσαραγκριζίλ ζήτησε συγγνώμη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Δείτε LIVE τη συνέντευξη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Δείτε LIVE τη συνέντευξη

11:06 27/11
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

09:33 27/11
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

09:48 27/11
Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

09:28 27/11
Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

09:15 27/11
Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

11:13 27/11
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

08:39 27/11
Kακοκαιρία «Adel»: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Φωτογραφίες και βίντεο

Kακοκαιρία «Adel»: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Φωτογραφίες και βίντεο

07:38 27/11

Ροή Ειδήσεων

Τουρκία: Δικαστήριο αθώωσε τέσσερις δημοσιογράφους που κάλυπταν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Μαρτίου

Τουρκία: Δικαστήριο αθώωσε τέσσερις δημοσιογράφους που κάλυπταν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Μαρτίου

11:45 27/11
Η Ν. Κεραμέως στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (27/11/2025)

Η Ν. Κεραμέως στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (27/11/2025)

11:39 27/11
Μπρατάκος: Αναγκαία η παράταση του ανώτατου ορίου 3% στην αναπροσαρμογή μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις

Μπρατάκος: Αναγκαία η παράταση του ανώτατου ορίου 3% στην αναπροσαρμογή μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις

11:38 27/11
Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για τις ένοπλες δυνάμεις

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για τις ένοπλες δυνάμεις

11:32 27/11
Μεξικό: Έρευνα εις βάρος του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

Μεξικό: Έρευνα εις βάρος του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

11:30 27/11
Κωνσταντοπούλου: Ο νέος θάνατος στρατιώτη αποκαλύπτει το επισφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι υπηρετούν τη θητεία τους

Κωνσταντοπούλου: Ο νέος θάνατος στρατιώτη αποκαλύπτει το επισφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι υπηρετούν τη θητεία τους

11:30 27/11
Βρετανικό μουσείο συγκεντρώνει 4,6 εκ. δολ. για να αποτρέψει την πώληση μεσαιωνικού αριστουργήματος

Βρετανικό μουσείο συγκεντρώνει 4,6 εκ. δολ. για να αποτρέψει την πώληση μεσαιωνικού αριστουργήματος

11:15 27/11
Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

11:13 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved