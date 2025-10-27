Μεξικό: Φίλαθλος πέθανε μετά τον αγώνα, Κρους Ασούλ-Μοντερέι - Real.gr

Πολίτης κατήγγειλε στα social media, ότι ο Ροδρίγο Μονδραγόν, φίλαθλος της Κρους Ασούλ, ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας.

Δεν ήταν όλα… ρόδινα μετά τη νίκη της Κρους Ασούλ επί της Μοντερέι για την 15η αγωνιστική του Απερτούρα 2025. Οπως έγινε γνωστό, ένας οπαδός έχασε τη ζωή του έξω από το «Ολίμπικο Ουνιβερσιτάριο», με τις συνθήκες του θανάτου του να παραμένουν ασαφή!

Πολίτης κατήγγειλε στα social media, ότι ο Ροδρίγο Μονδραγόν, φίλαθλος της Κρους Ασούλ, ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας του UNAM (Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού) στο τέλος του αγώνα, όταν προσπάθησαν να τον συλλάβουν. Λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Μετά από αυτή την καταγγελία, η Γενική Διεύθυνση Ανάλυσης, Προστασίας και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζει ότι ένα άτομο σε κατάσταση μέθης συνελήφθη και κατέρρευσε μέσα σε όχημα κατά τη μεταφορά του.

«Ένα άτομο, προφανώς μεθυσμένο, επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στο προσωπικό ασφαλείας του σταδίου, εμποδίζοντάς το βίαια να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Το άτομο ακινητοποιήθηκε από το εν λόγω προσωπικό προκειμένου να παραδοθεί στις Αρχές.

Κατά τη μεταφορά του λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να κληθούν άμεσα οι διασώστες για να του παράσχουν την απαραίτητη ιατρική βοήθεια. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δυστυχώς δεν παρουσίαζε ζωτικά σημεία», αναφέρεται στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι τέσσερα άτομα τελούν υπό διερεύνηση μετά το περιστατικό, ενώ η Κρους Ασούλ δεν έχει προβεί ακόμη σε κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν μετά τη λήξη του αγώνα με τη Ραγιάδος.