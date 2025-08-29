Μεξικό: Καρτέλ δολοφόνησαν TikToker και την οικογένειά της - Real.gr

Οι δραστηριότητες του πατέρα και η συμπεριφορά της γυναίκας.

Μια ακόμη δολοφονική ενέργεια συγκλονίζει το Μεξικό, καθώς νεκρή μέσα σε ημιφορτηγό βρέθηκε Μεξικανή influencer μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά τους. Μάλιστα παραμένει ακόμα ανεξιχνίαστη.

Θύματα είναι η 32χρονη Εσμεράλντα Φερέρ Γκαριμπάι, ο 36χρονος σύζυγός της, ο 13χρονος γιος και η 7χρονη κόρη τους.

Όπως αναφέρει η Sun, τα πτώματα της οικογένειας βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Γκουανταλαχάρα, αλλά μόλις χθες έγινε γνωστή η ταυτότητά τους.

Ο σύζυγος της influencer εμπορευόταν οχήματα, αλλά και ντομάτες στο Μιτσοακάν, απ’ όπου κατάγονταν.

Οι Αρχές θεωρούν ότι ο σύζυγος της Γκαριμπάι ήταν στόχος της δολοφονικής επίθεσης, αφού η TikToker δεν είχε προκαλέσει με τη συμπεριφορά της και όσα ανέβαζε στις αναρτήσεις της.

Η έρευνα συνέδεσε το όχημα της οικογένειας με ένα συγκεκριμένο συνεργείο, όπου βρέθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της δολοφονήθηκαν εκεί.

Δύο μέλη του συνεργείου συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία σε βάρος τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι όταν έφευγαν από τον εισαγγελέα μια ένοπλη ομάδα απήγαγε τον έναν εργαζόμενο, αν και ο άλλος διέφυγε.

Η influencer είχε δεκάδες χιλιάδες ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα και εκατοντάδες χιλιάδες like.

Μιλούσε για πολυτελείς διακοπές και ακριβά ρούχα, έδινε συμβουλές lifestyle και τραγουδούσε τα narcocorridos, κομμάτια που εκθειάζουν… τα καρτέλ.