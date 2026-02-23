Μεξικό: Πώς εντόπισαν οι αστυνομικοί τον «Ελ Μέντσο» - Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών - Real.gr

60 νεκροί από τις αναταραχές - 10.000 στρατιώτες έχουν σταλεί στο Χαλίσκο

Μια επίσκεψη από μια ρομαντική σύντροφο του διαβόητου αρχηγού καρτέλ Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», οδήγησε στη σύλληψή και τον θάνατό του, ανέφεραν οι μεξικανικές Αρχές σε μια αξιολόγηση της επιχείρησης που έλαβε χώρα την Κυριακή (22/02), μετά την οποία 25 μέλη της στρατιωτικής αστυνομίας της Εθνοφρουράς σκοτώθηκαν ​σε ​βίαια αντίποινα.

Ο Οσεγκέρα, ο πιο καταζητούμενος ηγέτης καρτέλ του Μεξικού, ήταν ο εγκέφαλος του ισχυρού καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG – Cartel Jalisco New Generation). Οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Πέθανε σε ελικόπτερο αφού τραυματίστηκε σε στρατιωτική επιχείρηση μεξικανικών ειδικών δυνάμεων σε δασώδη περιοχή έξω από την πόλη Ταπάλπα στη δυτική πολιτεία Χαλίσκο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού.

Ο υπουργός Άμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια δήλωσε ότι πληροφορίες από έναν έμπιστο φίλο μίας από τις ερωμένες του Οσεγκέρα βοήθησαν τους αξιωματούχους να σχεδιάσουν γρήγορα την επιδρομή για την επόμενη ημέρα, στο κτήριο του αρχηγού του εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, οι ένοπλοι άντρες του Οσεγκέρα άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και η σύγκρουση μεταφέρθηκε σε ένα συγκρότημα καμπινών σε μια δασώδη περιοχή, όπου ο «Ελ Μέντσο» τραυματίστηκε μαζί με δύο από τους σωματοφύλακες του. Οι τρεις μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Πόλη του Μεξικού, αλλά δεν επέζησαν.

«Δυστυχώς, πέθαναν καθ’ οδόν», δήλωσε ο Τρεβίγια, μιλώντας στην ημερήσια συνέντευξη Τύπου, παρουσία της προέδρου της χώρας Κλαούντια Σάινμπαουμ.

Η στιγμή του χτυπήματος στον «Ελ Μέντσο»

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι της Ταπάλπα κατέγραψαν τη στιγμή της επιχείρησης κατά την οποία ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε από τις ομοσπονδιακές δυνάμεις.

Το σχετικό βίντεο δημοσίευσε το μέσο μαζικής ενημέρωσης της χώρας, Milenio:

▶️ Pobladores de Tapalpa habrían grabado el momento del operativo en el que Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fue abatido por fuerzas federales. 📺 #ProgramaEspecial con @AlexDominguezB y @Carloszup pic.twitter.com/c9p7GwOBml — Milenio (@Milenio) February 23, 2026



«Το βαρύτερο χτύπημα της τελευταίας δεκαετίας»

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Στεφανία Κόρπι, η oποία βρίσκεται στο Μεξικό και χαρακτήρισε τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» ως το ισχυρότερο πλήγμα της τελευταίας δεκαετίας στα καρτέλ ενώ μίλησε επίσης για τη διαδοχή του και την κατάσταση στη χώρα. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

Κύμα βίαιων αντιποίνων σε όλη τη χώρα

Ο θάνατος του Οσεγκέρα πυροδότησε βία σε όλο το Μεξικό, καθώς πιστοί του καρτέλ απέκλεισαν δρόμους και έκαψαν αυτοκίνητα σε αντίποινα κατά της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς δήλωσε στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου, ότι 30 μέλη του καρτέλ σκοτώθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις, καθώς και ένας περαστικός. Τουλάχιστον 70 άτομα συνελήφθησαν σε επτά πολιτείες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι επιθέσεις στο Χαλίσκο οργανώθηκαν από το δεξί χέρι του Οσεγκέρα και κορυφαίο οικονομικό επικεφαλής γνωστό ως «Ελ Τούλι», ο οποίος σκοτώθηκε επίσης σε σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας ενώ προσπαθούσαν να τον συλλάβουν.

Ο Γκαρσία πρόσθεσε ότι οι Αρχές παρακολουθούν στενά για μια αντίδραση ή ​αναδιάρθρωση εντός του καρτέλ που θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω βία. «Υπάρχει ήδη συγκεκριμένη παρακολούθηση αρκετών ηγετών αυτής της εγκληματικής οργάνωσης», είπε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ​οι πληροφορίες των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στον εντοπισμό

της ακριβούς τοποθεσίας του συγκροτήματος Ταπάλπα, αλλά υπογράμμισαν ότι το Μεξικό ηγήθηκε της επιχείρησης.

«Δεν υπήρξε καμία συμμετοχή των αμερικανικών δυνάμεων σε αυτήν την επιχείρηση. Αυτό που υπήρξε ήταν ανταλλαγή πληροφοριών», δήλωσε η πρόεδρος Κλόντια Σάινμπαουμ.