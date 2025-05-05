Μεξικό: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην επαρχία Τσιάπας - Real.gr

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Μεξικό: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην επαρχία Τσιάπας

12:18, 05/05/2025
Μεξικό: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην επαρχία Τσιάπας

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο Μεξικό, στην επαρχία Τσιάπας, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 269 χιλιόμετρα, ανέφερε το GFZ.

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