Μεξικό: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην επαρχία Τσιάπας - Real.gr

\u03a3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03bc\u03b5\u03b3\u03ad\u03b8\u03bf\u03c5\u03c2 6,2 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03ce\u03bd \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf \u039c\u03b5\u03be\u03b9\u03ba\u03cc, \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03b1\u03c1\u03c7\u03af\u03b1 \u03a4\u03c3\u03b9\u03ac\u03c0\u03b1\u03c2, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf \u0393\u03b5\u03c1\u03bc\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc \u0395\u03c1\u03b5\u03c5\u03bd\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u039a\u03ad\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b9\u03c2 \u0393\u03b5\u03c9\u03b5\u03c0\u03b9\u03c3\u03c4\u03ae\u03bc\u03b5\u03c2 (GFZ).\r\n\r\n\u03a4\u03bf \u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u03b2\u03ac\u03b8\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03ae\u03c4\u03b1\u03bd 269 \u03c7\u03b9\u03bb\u03b9\u03cc\u03bc\u03b5\u03c4\u03c1\u03b1, \u03b1\u03bd\u03ad\u03c6\u03b5\u03c1\u03b5 \u03c4\u03bf GFZ.