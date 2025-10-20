Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών - Real.gr

Quantcast
Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών
Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών

22:45, 20/10/2025
Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών

Η κακοκαιρία, με ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις επί πολλές ημέρες, είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν 119 κοινότητες, επειδή καταστράφηκαν δρόμοι.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που έπληξαν το κεντρικό και το ανατολικό Μεξικό το τελευταίο δεκαήμερο στοίχισαν τη ζωή σε 76 ανθρώπους ενώ άλλοι 27 αγνοούνται ακόμη, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

αναφέρεται στην έκθεση των αρχών που παρουσιάστηκε κατά την καθημερινή ενημέρωση του Τύπου από την πρόεδρο της χώρας Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το έργο τους, είπε η Σεϊνμπάουμ, ανακοινώνοντας ότι δόθηκε η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας, που θα φτάσει τα 466 εκατομμύρια ευρώ, για περίπου 100.000 οικογένειες.

Οι περισσότερες από τις απομονωμένες κοινότητες, συνολικά 65, βρίσκονται στην Πολιτεία Ιντάλγκο, που συνορεύει με την πρωτεύουσα, επειδή πολλές από αυτές είναι ορεινές και οι δρόμοι καταστράφηκαν από τις κατολισθήσεις.

Η Βερακρούς, στον Κόλπο του Μεξικού, έχει πληγεί επίσης σφοδρά. Πολλές κοινότητές της διασχίζονται από ποταμούς που υπερχειλίζουν μέσα σε μερικές ώρες όταν ξεκινά η βροχή.

Στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί 12.700 στρατιώτες και πεζοναύτες. Έχουν στηθεί επίσης πολλές αερογέφυρες για την αποστολή βοήθειας στις αποκλεισμένες κοινότητες.

Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών

Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, άλλοι 27 άνθρωποι αγνοούνται από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών

22:45 20/10
