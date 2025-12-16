Μεξικό: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος – Τουλάχιστον επτά νεκροί - Real.gr

Όπως δήλωσε ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, Αντριάν Ερνάντες, το δυστύχημα σημειώθηκε στο Σαν Ματέο Ατένκο, βιομηχανική περιοχή σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Τολούκα και 50 χιλιομέτρων δυτικά της Πόλης του Μεξικού. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ακαπούλκο, στις ακτές του Ειρηνικού.
Σύμφωνα με τις αρχές, το ιδιωτικό τζετ είχε δηλωμένους οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Ωστόσο, αρκετές ώρες μετά τη συντριβή είχαν ανασυρθεί επτά νεκροί.
Ο Ερνάντες ανέφερε ότι το αεροσκάφος φαίνεται πως επιχείρησε να προσγειωθεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου, όμως προσέκρουσε στη μεταλλική οροφή γειτονικής επιχείρησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.
Η δήμαρχος του Σαν Ματέο Ατένκο, Άνα Μουνίς, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio ότι η φωτιά οδήγησε στην προληπτική εκκένωση περίπου 130 ατόμων από την ευρύτερη περιοχή.
#Now #Mexico A Cessna Citation III Reg XA-PRO jet has crashed on approach to #Toluca TLC/MMTO at #SanPedroTotoltepec. Plane had departed #Acapulco ACA/MMAA. With possibly 10 people on board, authorities report no survivors. pic.twitter.com/OpRRDO2I0w
— Mexico Times (@mexicotimes) December 15, 2025