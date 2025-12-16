Μεξικό: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος – Τουλάχιστον επτά νεκροί - Real.gr

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ότανμικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο κεντρικό Μεξικό, τη Δευτέρα, στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως δήλωσε ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας του Μεξικού, Αντριάν Ερνάντες, το δυστύχημα σημειώθηκε στο Σαν Ματέο Ατένκο, βιομηχανική περιοχή σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο της Τολούκα και 50 χιλιομέτρων δυτικά της Πόλης του Μεξικού. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ακαπούλκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ιδιωτικό τζετ είχε δηλωμένους οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Ωστόσο, αρκετές ώρες μετά τη συντριβή είχαν ανασυρθεί επτά νεκροί.

Ο Ερνάντες ανέφερε ότι το αεροσκάφος φαίνεται πως επιχείρησε να προσγειωθεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου, όμως προσέκρουσε στη μεταλλική οροφή γειτονικής επιχείρησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Η δήμαρχος του Σαν Ματέο Ατένκο, Άνα Μουνίς, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio ότι η φωτιά οδήγησε στην προληπτική εκκένωση περίπου 130 ατόμων από την ευρύτερη περιοχή.