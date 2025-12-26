Quantcast
Μεξικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 32 τραυματίες σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο - Real.gr
09:00, 26/12/2025
Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 32 στη μεξικανική πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά), ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι τοπικές αρχές.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε στην κοινότητα Σοντεκοματλάν προχθές Τετάρτη, καθώς το όχημα εκτελούσε δρομολόγιο που συνέδεε την πρωτεύουσα, την πόλη του Μεξικού, με το χωριό Τσικοντεπέκ.

«Ως αυτό το στάδιο, καταμετράμε εννιά ανήλικους κι ένα παιδί που απεβίωσαν», διευκρίνισε ο δήμος της κοινότητας Σοντεκοματλάν σε ανακοίνωσή του.

Η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε ακόμη κατάλογο με τα στοιχεία των 32 τραυματιών και τα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν.

Τα θανατηφόρα τροχαία στα οποία εμπλέκονται λεωφορεία ή φορτηγά με εμπορεύματα είναι συχνά στο Μεξικό. Συχνά αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, ή σε μηχανικές βλάβες.

Στα τέλη Νοεμβρίου, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι είκοσι τραυματίστηκαν σε παρόμοιο δυστύχημα στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

