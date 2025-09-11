Μεξικό: Τουλάχιστον 3 νεκροί εξαιτίας έκρηξης βυτιοφόρου φορτηγού που μετέφερε αέριο - Real.gr

Τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν όταν εξερράγη χθες Τετάρτη βυτιοφόρο φορτηγό, ανακοίνωσε ο δήμος της πόλης του Μεξικού.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε καθώς το φορτηγό βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεξικανικής πρωτεύουσας, τραυμάτισε επίσης άλλους 67 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.