Μεξικό: Τουλάχιστον 3 νεκροί εξαιτίας έκρηξης βυτιοφόρου φορτηγού που μετέφερε αέριο - Real.gr

Τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν όταν εξερράγη χθες Τετάρτη βυτιοφόρο φορτηγό, ανακοίνωσε ο δήμος της πόλης του Μεξικού.
Η έκρηξη, που σημειώθηκε καθώς το φορτηγό βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεξικανικής πρωτεύουσας, τραυμάτισε επίσης άλλους 67 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
BREAKING: A massive gas tanker truck explosion along a major Mexico City highway has killed 3 people, while 70 others are reported injured.
AP says the explosion burnt 18 vehicles and left 19 of those injured in grave condition.#Mexico pic.twitter.com/ymQJXJJWAq
