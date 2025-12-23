Μεξικό: Τουλάχιστον 5 νεκροί στη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους πολύ κοντά στις ακτές των ΗΠΑ - Real.gr

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μικρό αεροσκάφος της αεροπορίας ναυτικού του Μεξικού, που εκτελούσε πτήση ιατρικής διακομιδής με προορισμό την αμερικανική πολιτεία Τέξας όταν κατέπεσε στη θάλασσα, ανακοίνωσε χθες το ΠΝ.

Το δυστύχημα καταγράφτηκε καθώς το μικρό αεροσκάφος, τύπου King Air –μισθωμένο από μεξικανικό ίδρυμα που βοηθά παιδιά τα οποία έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα– πλησίαζε το αεροδρόμιο της Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) για να προσγειωθεί.

Από τους οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροσκάφος, τρεις ανασύρθηκαν ζωντανοί και πέντε νεκροί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ναυτικού.

«Οι προσπάθειες συνεχίζονται για τη διάσωση δυο ανθρώπων που βρίσκονται στο εσωτερικό» του μικρού αεροσκάφους, πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε επικοινωνία με την αμερικανική ακτοφυλακή.

According to the Mexican Consulate & Mexico's Navy, five people were killed and one person is missing and presumed dead. Two people survived.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Flight Radar, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Μέριδα, στη μεξικανική πολιτεία Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), στις 13:46 (20:46 ώρα Ελλάδας) αλλά χάθηκε από τα ραντάρ στις 15:01 (23:01 ώρα Ελλάδας) πάνω από τον κόλπο της Γκάλβεστον, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Σκόουλς.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε πως διερχόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές για τη συντριβή περί τις 15:17 (23:17 ώρα Ελλάδας) και διεξάγονταν έρευνες με συμμετοχή σκαφών, δυτών κι ελικοπτέρου.