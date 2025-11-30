Μεξικό: Τουλάχιστον επτά νεκροί εξαιτίας ένοπλης επίθεσης σε μπαρ - Real.gr

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας ένοπλης επίθεσης χθες Σάββατο στην πόλη Τούλα της πολιτείας Ιντάλγκο στο κεντρικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Vamos muy bien dicen @Claudiashein y @OHarfuch Reportan ataque armado en Tula La madrugada de este sábado se registró un ataque armado en el bar “La Resaka”, ubicado en Tula. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados ingresaron al lugar y dispararon contra las… pic.twitter.com/o0C1IYtdmp — José Díaz (@JJDiazMachuca) November 29, 2025





Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τρεις τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για έγκλημα ασυνήθιστο στην περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της μεξικανικής πρωτεύουσας.