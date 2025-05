Μεξικό: Υποψήφια δήμαρχος δολοφονήθηκε σε ζωντανή μετάδοση - Σοκαριστικό βίντεο - Real.gr

Η Γεσένια Λάρα Γκουτιέρες και τρεις υποστηρικτές έπεσαν νεκροί από σφαίρες κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στο Τεχιστέπεκ της πολιτείας Βερακρούζ του Μεξικό.

Συγκλονίζει την παγκόσμια κοινότητα, η δολοφονία σε ζωντανή μετάδοση της υποψήφιας δημάρχου, Γεσένια Λάρα Γκουτιέρες, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης.

Η προεκλογική συγκέντρωση που ξεκίνησε σε πανηγυρικό κλίμα μετατράπηκε σε σκηνή τρόμου στην μεξικανική πολιτεία Βερακρούζ το βράδυ της Κυριακής (13/5) όταν η υποψήφια δήμαρχος πυροβολήθηκε θανάσιμα μαζί με τρία άλλα άτομα, ενώ τρία ακόμα τραυματίστηκαν.

Η φρίκη καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση από έναν χρήστη του Facebook. Ειδικότερα, δείχνει την Γκουτιέρες να χαιρετά τους συγκεντρωμένους στους δρόμους του Τεχιστέπεκ κατοίκους περνώντας στους δρόμους του Texistepec, περιτριγυρισμένη από υποστηρικτές της. Μια μοτοπορεία κορνάρει ρυθμικά και άνθρωποι φωνάζουν το όνομά της.

Στο βίντεο, το πλήθος φαίνεται να ζητωκραυγάζει πριν οι πυροβολισμοί ακουστούν ξαφνικά στην κάμερα, ενώ ακούστηκαν περίπου 20 πυροβολισμοί.

Once again an electoral candidate was murdered in #Mexico 🇲🇽.

Yesenia Lara, Gutiérrez, a candidate of the Morena party running for mayor in the town of Texistepec (#Veracruz state) was gunned down on Sunday night while holding a campaign rally in the streets. pic.twitter.com/qRggjD8GVY

